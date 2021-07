Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ Flirt con Natascia? Alessio furioso

Samuele, il tentatore ha fatto colpo su Natascia? Crisi in arrivo a Temptation Island…

Samuele è uno dei tentatori di Temptation Island 2021 che, nel villaggio Is Morus Relais, stanno trascorrendo i ventuno giorni con le fidanzate per aiutarle a fare chiarezza sulle proprie storie d’amore. Samuele si è avvicinato in modo particolare a Natascia, fidanzata con Alessio con cui sta vivendo una profonda crisi da quando hanno cominciato a convivere. Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2021, Natascia si è sfogata con Samuele lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni che hanno infastidito il compagno. “Una volta quando era arrabbiato mi ha detto che tutti gli uomini che avrò dopo di lui, mi metteranno le corna perché non so soddisfarlo. Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Si aspetta tutte le attenzioni per lui”, sono state le parole di Natascia. Samuele l’ha ascoltata e l’ha consolata, ma chi è davvero il tentatore che sta conquistando anche le attenzioni del pubblico?

Natascia e Alessio in crisi aTemptation Island 2021?/ Fidanzato scosso “Che delusione!”

Chi è Samuele, il tentatore di Temptation Island 2021

Samuele ha 28 anni, è di Roma e lavora come agente di commercio. Giorno dopo giorno, si è avvicinito a Natascia conquistando la sua fiducia al punto da raccogliere le sue dichiarazioni. Delusa dall’atteggiamento del fidanzato, Natascia ha trovato in Samuele una spalla sulla quale piangere e con cui sfogarsi. Da parte sua, il tentatore ha mostrato interesse nei suoi confronti ascoltandola senza, tuttavia, superare il limite. Tra i due, infatti, ci sono state lunghe chiacchierate, ma nessun gesto particolare. Nel corso della puntata din onda questa sera, tuttavia, Alessio non nasconderà la propria delusione nei confronti della fidanzata. Samuele riuscirà a conquistare Natascia? Tra i due ci sarà un perciloso avvicinamento? Lo scopriremo nel corso della serata.

LEGGI ANCHE:

TEMPTATION ISLAND 2021, 3a PUNTATA/ Diretta e coppie: Bisciglia "step decisivo per…"Valentina e Tommaso, ancora insieme dopo Temptation Island 2021?/ Gli indizi social

© RIPRODUZIONE RISERVATA