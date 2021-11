Samuele Zuccali, motociclista acrobatico di Tu si Que Vales/ “Vincitore? Conterà il voto da casa”

Chi è Samuele Zuccali, concorrente Tu si Que Vales?

Samuele Zuccali è uno dei finalisti di Tu si Que Vales 2021, il talent show di successo condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il motociclista acrobatico è uno dei concorrenti arrivati alla fase finale del talent grazie lascia passare della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Un grande successo per l’acrobata motociclista che annovera un curriculum di vittorie e coppe conquistante nei vari Campionati italiani ed europei. Non solo, Zuccali può vantare anche alcune partecipazioni al Mondiali. Ad un certo punto però il motociclista ha deciso di lasciare le gare per dedicarsi solo al pubblico e alla sua passione.

Nasce così la carriera del 28enne bresciano che, dopo aver trascorso anni freestyle nei team più prestigiosi d’Europa, ha conquistato il pubblico di Tu si Que Vales (e non solo) con le sue acrobazie a bordo di una moto. Le sue performance, infatti, hanno conquistato davvero tutti facendo anche preoccupare Maria De Filippi che è rimasta sconvolta nel vederlo nel numero acrobatico proposto su una corda a 4 metri da terra

Samuele Zuccali finale di Tu si Que Vales 2021: “non me lo aspettavo”

Un grandissimo successo per Samuele Zuccali che con il suo numero di acrobazia ha conquistato il voto unanime della giuria di Tu si Que Vales approdando così direttamente alla finale. “Non me lo aspettavo” – ha detto Samuele, che sta preparando il numero speciale per la finale su cui rivela- “mai nessuno ha visto sinora, anche perché in questo programma la due ruote non ha avuto sinora grande risonanza. Ora conterà il voto da casa, che mi auguro i bresciani vorranno riservarmi numerosissimi”.

Il campione di moto acrobatica parlando del successo riscontrato ha detto: “le manovre di freestyle portano sempre al pubblico un’iniezione extra di adrenalina e sorpresa. Molti guardano i salti motociclistici per la prima volta, rimanendo colpiti”.



