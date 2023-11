SamuSpina rompe il silenzio dopo il ritiro da Amici 23/ “Capire i propri limiti è la sfida più grande”

SamuSpina, sfogo social dopo il ritiro da Amici: “Sono tornato a casa e…”

SamuSpina è tornato sui social dopo l’inaspettato ritiro da Amici 23, che ha suscitato clamore tra i banchi della scuola più ambita d’Italia. L’allievo non si sentiva preparato per affrontare il percorso nel programma: “La sua intenzione é quella di lasciare la scuola – ha fatto sapere la conduttrice Maria De Filippi ad Anna Pettinelli.

Sanremo 2024: LDA ospite nella gara cover/ Gli indizi social non sfuggono

L’allievo si lascia andare a uno sfogo: “Sono tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni. Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato. Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella“.

Amici: che succede tra Giulia Stabile e Veronica Peparini?/ É guerra social tra maestra e allieva: l'indizio

SamuSpina: “Sono e rimarrò grato dell’opportunità che ho avuto”

SamuSpina ha comunicato, nei giorni scorsi, di voler abbandonare la scuola di Amici 23; immediata la reazione della sua insegnante Anna Pettinelli: “Sei sicuro? Sí, sono sorpresa ma capisco il disagio e non sento di dirti che é un percorso privo di dolore… sei appena arrivato e non hai mai studiato canto…mi spiace“.

Una volta tornato a casa, il cantante ha pubblicato un lungo post social per spiegare i motivi che lo hanno spinto a questa decisione: “Sono e rimarrò grato dell’opportunità che ho avuto e ricevuto. Sono molto contento di ciò. Grazie anche agli allievi e al team del programma. Ho ricevuto messaggi stupendi […] Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l’ora di fare nuova musica“.

Amici 23: la mamma di Angelina Mango, Laura Valente, diventa maestra / Tra gli allievi, Mida in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA