Samy Youssef “Alex Belli e Delia Duran? Tutto programmato”/ “Si sono baciati davanti a me, coppia aperta”

Samy Youssef aggiorna la ‘telenovela’ riguardante Delia Duran e Alex Belli, svelando quanto accaduto subito dopo la puntata di lunedì sera del Gf Vip 2021, quella durante la quale l’attore ha lasciato la casa più spiata d’Italia, venendo squalificato dopo abbraccio alla moglie. In occasione di una diretta Instagram sul profilo di Ainett Stephens, in compagnia di Jo Squillo e Clarissa Selassiè, il modello ha spiegato: “Li ho visti davanti ai miei occhi la stessa sera, in hotel”, spiega riferendosi appunto ad Alex Belli e Delia Duran, “e ti posso dare la garanzia al 100 per cento, che erano davanti a me e pomiciavano come se niente fosse. E quindi mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande, tutto calcolato”.

Secondo Sami Youssef è palese che Delia Duran ed Alex Belli siano una coppia davvero moderna: “Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? E’ palese che lo è, è scontatissimo, solo che hanno recitato malissimo, ormai la gente li ha sgamati”.

ALEX BELLI E DELIA DURAN, SAMY YOUSSEF: “SONO UNA COPPIA APERTA”

Numerosi i commenti al video di Samy Youssef pubblicato sulla pagina Instagram GfVipVideo, come ad esempio chi scrive: “Alex Belli & consorte, hanno raggiunto il loro scopo, mediaticamente più potente di qualsiasi vittoria del gioco : far parlare di loro a non finire, e così…, vai di interviste, ospitate e chi più ne ha, più ne metta!!”. Un altro aggiunge: “Non mi stupisco, è stata una finzione studiata a tavolino”, ma anche chi scrive: “NO VABBÈ CHE CINEMA”

C’è comunque chi si sente di prendere le difese di Delia Duran e Alex Belli, come questo utente che commenta: “Ma stai zitto Sami… anche tu e tre amichette …siete veramente … insopportabili!! E tu sei il ragazzo educato?? Sei arrogante,e maleducato. Non mi sei piaciuto nella casa ,e mi piaci ancora meno fuori. Vergognati!”. Infine un altro scrive: “Ma io sinceramente non credo a Sammy ragazzi, è solamente un malato di fama”. Ovviamente dalle accuse non ci discostiamo come sempre.

