Samy Youssef, appello a Maria De Filippi/ “Mettimi sul trono di Uomini e Donne”

Samy Youssef, il modello egiziano del Grande Fratello Vip 2021, lancia un appello a Maria De Filippi affinchè lo scelga come tronista di Uomini e Donne. Nella casa di Cinecittà, Samy si era avvicinato a Jessica Selassiè con la quale, nonostante il feeling, non è nato l’amore. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, infatti, Samy ha spiegato che, pur trovando Jessica perfetta dal punto di vista caratteriale, non era fisicamente attratto da lei.

Conclusa l’esperienza nella casa più famosa d’Italia e con il cuore libero, Samy ha voglia d’innamorarsi. Il modello egiziano lancia così un appello a Maria De Filippi sognando il trono di Uomini e Donne che potrebbe regalargli un’esperienza bella sia dal punto di vista personale che professionale.

Samy Youssef nuovo tronista di Uomini e Donne?

Con Joele Milan che ha lasciato la trasmissione senza scegliere per decisione della redazione di Uomini e Donne e Matteo Fioravanti che ha scelto Noemi, attualmente, sul trono di Uomini e Donne ci sono solo Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole. Il trono maschile non ha ancora nuovi rappresentanti e Samy Youssef lancia un appello pubblico a Maria De Filippi.

“Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che Maria De Filippi sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e donne, poi, è proprio un bel programma, mi piace davvero. Cerco l’amore, Maria, mettimi sul trono. Mi piacerebbe avere una fidanzata, una persona che mi ami. La mia ex coinquilina Jessica era perfetta caratterialmente, però non mi piaceva fisicamente”, ha dichiarato il modello a Nuovo Tv.



