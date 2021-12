Samy Youssef duro con Alex Belli e Soleil Sorge/ “Tutto programmato dall’inizio”

Samy Youssef, ospite a Radio Radio all’interno della trasmissione “Non succederà più” di Giada di Miceli ha parlato della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e ha parlato anche del suo legame con Jessica Selassiè all’interno della casa con cui si è lasciato andare a qualche carezza sotto le coperte, ma come commenta lui stesso “Niente di particolare”.

Samy ha spiegato alla conduttrice che la ragazza si sarebbe aspettata qualcosa in più da parte sua all’interno del loro rapporto però, il modello, non è voluto andare oltre per evitare di farla soffrire: “Io ho sempre detto che non piaceva”, e sotto suggerimento della conduttrice ha ammesso che la principessa abbia un po’ “rosicato”. Il modello ha confessato: “Lei mi ballava sopra e aspettava che io la baciassi, solo che non l’ho fatto”.

Samy Youssef contro la coppia Alex Belli e Soleil Sorge

Non solo di Jessica Selassié, Samy Youssef ha espresso la sua opinione anche su Alex Belli e Soleil Sorge ammettendo come sia entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 con le idee già ben chiare su Alex Belli: “Alex lì dentro sta facendo l’attore”. Ammettendo il suo dispiacere per Soleil, cascata nella trappola del concorrente: “Credo che Soleil sia nel lato in cui si sta innamorando davvero di Alex”.

Samy Youssef ha confermato la sua idea sulla coppia più discussa del Grande Fratello Vip 2021: “Secondo me è tutto programmato dall’inizio con loro due. Che io sappia sono una coppia aperta e lo stanno confermando benissimo”. Ammettendo come poi, secondo lui, una volta fuori dalla casa i due non avranno più rapporti.

