Samy Youssef/ Il modello egiziano non passa inosservato (Temptation Island Vip)

Chi è Samy Youssef?

Un fisico scolpito degno di nota: Samy Youssef non passa di certo inosservato e gli italiani avranno modo di vederlo all’opera a Temptation Island Vip. Il modello egiziano di appena 24 anni farà infatti parte dei Single di questa nuova edizione del programma, al via su Canale 5 nella prima serata di oggi, lunedì 9 settembre 2019. Avrà il compito quindi di minacciare da vicino tutte le coppie in gara, riuscendo a catturare l’attenzione delle concorrenti nel tentativo di rimanere in gara e forse trovare persino l’amore. In realtà in base agli ultimi post sui social, sembra che Samy sia più che soddisfatto dell’assenza di una fidanzata al proprio fianco, sicuro che uno dei valori più importanti della vita sia l’amicizia. “Nella vita ho avuto molte fortune, ma una delle migliori è stato incontrarti, fratello”, scrive infatti nell’ultimo post su Instagram, datato 15 agosto, parlando dell’amico e collega Manuele Edoardo Del Vigo. Basterà la solarità del modello ad assicurargli un posto nel villaggio? Staremo a vedere. Intanto Samy ha già messo fine alle sue vacanze estive, ammirando fra le altre cose anche il silenzio che gli ha regalato Maratea, in Basilicata, un’oasi di pace divisa fra mare e montagna.

Samy Youssef, Temptation Island Vip: una bellezza dall’Egitto

I riflettori si stanno per accendere su Samy Youssef, uno dei nuovi single che vedremo a Temptation Island Vip quest’anno. Di solito il programma di Maria De Filippi propone bellezze mediterranee, ma sembra che le sembianze del modello egiziano, così particolari ed esotiche, abbiano colpito la produzione. Il fisico c’è tutto, come si può notare dagli addominali scolpiti e ben in mostra, così come lo sguardo da tenebroso che non esita a sfoggiare durante gli shooting condivisi sui social. In base ai post pubblicati possiamo anche scoprire qualcosa di più sulla personalità del Single, che oltre ad essere attento allo sport, potrebbe rivelarsi persino un tenero coccolone. Lo troviamo infatti in un post dello scorso gennaio al fianco di un gigantesco orso in peluche esposto dal noto brand Moschino. “Due orsetti”, scrive Youssef con tanto di emoji con i cuoricini, mentre indica l’orsetto alle sue spalle. Dal punto di vista della carriera, sembra invece che abbia conquistato la prima presenza in un magazine solo lo scorso ottobre, quando l’internazionale Posh ha deciso di inserire in un numero alcuni scatti che lo riguardano. Lo rivela lo stesso Samy in un post, ringraziando la sua agenzia e il giornale per l’opportunità ricevuta. Una delle foto scelte lo vede invece indossare i panni di boxeaur in un fittizio incontro sul ring.

Samy Youssef: bellezza al mare

Sul ring per la boxe





© RIPRODUZIONE RISERVATA