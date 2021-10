Samy Youssef/ Innamorato di Jessica Selassiè? Spunta una misteriosa ragazza egiziana

Samy Youssef sarà mandato al televoto di venerdì per l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021? Il modello egiziano che nella casa di Cinecittà ha raccontato la sua storia ripercorrendo il viaggio fatto su un barcone che, dall’Egitto, lo ha portato in Italia, è al televoto con Davide Silvestri, Nicola Pisu e Amedeo Goria. Dai sondaggi del web, Samy dovrebbe restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Una grande occasione per il modello egiziano che sta provando a farsi conoscere attraverso la propria storia.

Dopo lo scontro con Alex Belli e Soleil Sorge, Samy trascorre la maggior parte del suo tempo con le ragazze della casa e con Aldo Montano. Samy Youssef, insieme a Manuel Bortuzzo, è stato uno dei concorrenti più felici del ritorno dello schermidore. Con Aldo, si allena e si racconta avendo trovato in lui anche una persona con cui confidarsi per le questioni di cuore.

Samy Youssef, flirt con Jessica al Grande Fratello Vip 2021? Spunta un misteriosa donna…

Da diversi giorni, Samy Youssef si è avvicinato a Jessica, la sorella maggiore delle Principesse Selassiè. Tra abbracci, sorrisi e sguardi, i due hanno dormito insieme. Tuttavia, non c’è stato ancora un bacio nonostante l’attrazione reciproca. A spiegare il motivo è stato lo stesso Samy che, approfittando del ritorno in casa di Aldo Montano, ha raccontato di avere ancora una situazione in sospeso da risolvere.

Samy Youssef, infatti, ha parlato di una situazione con una ragazza che vive in Egitto senza, tuttavia, entrare nel merito. Il modello, però, ha spiegato di voler risolvere prima tale situazione per poi pensare eventualmente ad uno sviluppo del suo rapporto con Jessica Selassiè. Se dovesse restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dunque, Alfonso Signorini farà in modo di organizzare un confronto tra Samy e la ragazza in questione?

