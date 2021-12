Samy Youssef: “Mi dispiace non aver abbracciato Aldo Montano”/ “Le lacrime…”

L’abbandono di Aldo Montano che ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 2021 non accettando il prolungamento fino al 14 marzo, ha lasciato un vuoto nel cuore dei concorrenti ancora presenti nella casa. Su tutti, quelli che stanno sentendo, in modo particolare, la mancanza di Aldo sono soprattutto Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Montano, tuttavia, non aveva conquistato solo gli attuali inquilini della casa di Cinecittà, ma anche quelli che sono stati già eliminati.

Samy Youssef, così, attraverso una foto su Instagram, ha dedicato un pensiero a Montano. Samy non era presente in studio ieri sera e, così, non avendo avuto la possibilità di abbracciare Aldo con cui aveva legato nella casa del Grande Fratello Vip 2021, gli ha dedicato un post su Instagram.

Samy Youssef e il messaggio per Aldo Montano

“Mi dispiace di non essere là per poterti abbracciare, ma il pubblico l’ha fatto per me. Ci vediamo presto campione. Le lacrime di Manuel e Gianmaria le abbiamo tutti a casa“, ha scritto Samy che ha sempre ammirato Aldo. Samy, sempre su Instagram, ha scritto anche un messaggio per Alex Belli con cui, invece, aveva litigato durante la sua permanenza in casa.

“Eiii man, questo film è finito proprio male, capisci?” – ha scritto riferendosi al confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. “Ora basta man, pensa a prepararti meglio. Anzi, preparatevi meglio per il prossimo reality“, ha aggiunto Samy che aveva conosciuto Alex Belli durante Temptation Island a cui partecipò come tentatore.

