Samy Youssef scarica Jessica Selassiè dopo il GF Vip/ “Mi ha corteggiato, ma…”

Samy Youssef replica a Jessica Selassiè che, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021, ha ammesso di essere felice della sua sconfitta al televoto con Nicola Pisu e Amedeo Goria. All’interno della casa del reality show, tra Jessica e Samy c’è stato un avvicinamento. Tra i due non sono mancati abbracci, balli sensuali e uno scambio di sorrisi e sguardi complici. Il bacio, tuttavia, non è mai arrivato e, poco prima dell’eliminazione di Samy, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, Jessica ha spiegato di essere stata delusa da Samy che avrebbe provato a corteggiarla pur avendo una situazione aperta con un’altra ragazza.

Samy Youssef eliminato da Grande Fratello Vip/ Jessica lo stronca "Falso, ora rosica"

Subito dopo l’eliminazione di Samy, così, Jessica si è lasciata andare al seguente sfogo: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. […] Mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà”.

Jessica Selassiè "scarica" Samy Youssef/ "Non sono la seconda scelta"

Samy Youssef attacca Jessica Selassiè dopo il Grande Fratello Vip 2021

Dopo aver ascoltato l’attacco di Jessica Selassiè nei propri confronti, Samy Youssef ha prontamente replicato. Tornato sui social, infatti, il modello ha replicato svelando di essere stato corteggiato da Jessica, ma di non aver voluto dare il via a quella che, definisce, sarebbe stata una “storia fake”.

“Quando la volpe non arriva all’uva… Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!”. Un botta e risposta al veleno quello tra Samy e Jessica che potrebbero essere i protagonisti di un duro confronto. Alfonso Signorini li metterà l’uno contro l’altra durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021?

Sorelle Selassiè del GF VIP non sono principesse: smentite ancora!/ "Oggi" presenta nuove prove

© RIPRODUZIONE RISERVATA