San Andreas è un disaster movie che ipotizza cosa accadrebbe se avvenisse il Big One, ovvero il tanto temuto terremoto che potrebbe colpire la California

San Andreas, film su Italia 1 diretto da Brad Peyton

La prima serata di Italia 1 di mercoledì 1 ottobre, alle ore 21:20, vedrà la trasmissione di San Andreas, un film di avventura, azione, thriller e drammatico girato negli Stati Uniti d’America.

Distribuito dalla Warner Bros, la pellicola è stata girata principalmente tra le città californiane di San Francisco e Los Angeles.

Il regista di è Brad Peyton, il quale si è distinto nella direzione di altre note pellicole come Incarnate- Non potrai nasconderti, Viaggio all’isola misteriosa e il suo seguito Viaggio al centro della Terra.

La sceneggiatura è firmata dal celebre Carlton Cuse, famoso per le sue scritture in Indiana Jones e l’ultima Crociata, Arma Letale e Arma Letale 2.

Le musiche sono del canadese Andrew Lockington, il quale ha utlizzato anche i suoni provenienti dalla faglia di San Andreas, grazie alla collaborazione con lo “U.S. Geological Survey”.

Fanno parte del cast Dwayne Johnson, detto “The Rock”, nei panni del protagonista Ray Gaines, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Ioan Gruffudd, Paul Giamatti, Archie Panjabi, Art Parkinson, Hugo Johnstone-Burt e Kylie Minogue.

Dwayne Johnson ha recitato con Carla Cugino anche in Corsa a Witch Mountain e Faster, affiancando la Daddario nel remake di Baywatch del 2017. Ha lavorato con il regista Peyton in Viaggio all’isola misteriosa.

La trama del film San Andreas: il catastrofico terremoto Big One di cui parlano gli esperti

In San Andreas ci troviamo a Los Angeles, dove si verifica ciò che i sismologi avevano già previsto da tempo, ossia il risveglio della faglia di San Andreas, comunemente chiamato Big One. Ray Gaines, pilota di elicotteri particolarmente esperto nel salvataggio e nella ricerca, decide di mettersi in volo con Emma, la sua ex moglie, alla volta di San Francisco, per salvare la loro figlia Blake.

Blake, nel momento del disastro, si trova in macchina con Daniel Riddick, nuovo compagno di Emma: cercano di fuggire, ma le scosse sono talmente forti da far precipitare la loro auto all’interno di un parcheggio sotterraneo.

Daniel fugge lasciando sola Blake: ci penseranno i giovani Ben e Ollie a tirare fuori la ragazzina dal parcheggio, per poi mettersi tutti in contatto con Ray.

Un’ulteriore scossa di terremoto porta i tre giovani a rifugiarsi nel grattacielo costruito da Daniel, uno dei pochi edifici di San Francisco rimasti ancora in piedi.

Ray ed Emma, ancora in viaggio per soccorrere la loro figlia, si rendono però conto che uno tsunami sta per colpire la città e decidono allora di salire su un motoscafo, superare le onde altissime e rientrare in una San Francisco ormai devastata.