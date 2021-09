San Andreas/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson protagonista

San Andreas, film diretto da Brad Peyton

San Andreas andrà in onda oggi, domenica 26 settembre 2021, nella prima serata di Italia 1 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola di genere drammatico e avventura diretta dal regista Brad Peyton. Il film vede come protagonista uno dei più famosi attori del momento Dwayne Johnson, presenti nel cast anche Carla Gugino nei panni di Emma Gaines, Alexandra Daddario che interpreta Blake Gaines e Paul Giamatti che veste i panni del dottor Lawrence Hayes.

Il film è di sicuro un prodotto commerciale che garantisce un buon intrattenimento, purtroppo è però troppo simile ai soliti stereotipi che sono protagonisti di queste vicende.

San Andreas, la trama del film

Leggiamo la trama di San Andreas. Ray è un soccorritore dei vigili del fuoco, divorziato dalla ex moglie vive lontano da lei e dalla figlia, la quale si sta recando a Seattle insieme al ricco patrigno, in procinto di costruire un grattacielo. Due sismologi, vicino alla diga di Hoover, decidono di testare un accessorio di loro invenzione per individuare i terremoti, ma non appena lo installano, vi è un picco magnetico seguito d un terremoto di potenza 7.1 che distrugge la zona uccidendo molte persone. Ray è chiamato così ad intervenire per i soccorsi. Gli scienziati scoprono drammaticamente che la faglia di San Andreas si è riaperta e stanno per accadere eventi drammatici per i quali è troppo tardi per evacuare la popolazione.

Istantaneamente infatti un terremoto di potenza 9.1 distrugge Los Angeles. L’ex moglie di Ray che cenava su un grattacielo è in pericolo, grazie alla chiamata al marito che si trovava nelle vicinanze, riesce a salvarsi e scappano in elicottero evitando in maniera rocambolesca la caduta d diversi grattacieli. Nel frattempo Blake, la figlia, diretta a Seattle, viene colpita da un terremoto mentre è in macchina con il patrigno, la strada sotto di loro cede e si ritrovano incastrati nell’auto. L’uomo invece di aiutarla scappa e solo l’intervento di una coppia di fratelli conosciuta in precedenza salva Blake da morte certa. I tre contattano il padre di lei, riuscendo a individuare un punto dove incontrarsi.

L’uomo nel frattempo si schianta a causa di un guasto all’elicottero e così è costretto a rubare un camioncino per raggiungere la figlia. La faglia id San Andreas gli impedisce di proseguire, solo l’intervento di un ex pilota che gli cede il suo aereo gli permetterà di partire. I sismologi riescono ad avvertire la popolazione avvisando tutti che un terremoto catastrofico sta per distruggere la California, Ray si accorge dell’arrivo di un potente tsunami e così parte con un motoscafo alla volta della figlia insieme a sua moglie Emma. La ragazza resta incastrata in un grattacielo e solo l’intervento disperato del padre riesce a salvarla insieme ai suoi due amici. L’intera California è diventata un’isola.

Video, il trailer del film





