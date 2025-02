Quella di venerdì è stata una serata di vera e propria follia nel commissariato di Polizia del comune di San Benedetto del Tronto – poco distante da Ascoli Piceno, sul lato marittimo delle Marche – dove tre agenti sono rimasti feriti (in un caso anche potenzialmente in modo grave) da un cittadino gambiano che era stato poco prima segnalato dal capotreno di un regionale che era in arrivo alla locale stazione ferroviaria: l’uomo – riferisce la cronaca che arriva direttamente da San Benedetto, e soprattutto il Corriere Adriatico – avrebbe aggredito tre agenti staccando a morsi la falange di una poliziotta che stava cercando di farlo calmare.

Partendo dal principio, la telefonata alla caserma di San Benedetto del Tronto è arrivata attorno alle 23:30 di venerdì scorso, con il capotreno che lamentava la presenza sul suo convoglio di un cittadino gambiano senza biglietto che stava dando fastidio agli altri passeggeri: fermato in stazione, è stato accompagnato in caserma dove pare che fin da subito abbia dato in escandescenza costringendo la poliziotta a lasciare la sua postazione al centralino per aiutare i colleghi in difficoltà; ed è proprio in questo momento che – dopo aver colpito i due agenti che l’avevano prelevato in stazione – avrebbe aggredito la collega staccandole una falange a morsi.

Il sindacato Siulp: “Il grave episodio a San Benedetto del Tronto effetto dell’incuria del questore”

Ovviamente, dopo aver immobilizzato il gambiano, gli agenti hanno allertato il 118 che ha innanzitutto sedato l’uomo fermato alla stazione di San Benedetto che nel frattempo aveva continuato a causare problemi: i due agenti aggrediti hanno riportato solamente alcune contusioni e sono stati dimessi poco dopo i consueti e necessari controlli; mentre la poliziotta è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza per riattaccare la falange staccata a morsi ed attualmente non abbiamo informazioni sul suo stato di salute.

Immediato – ed ovvio – l’intervento del sindacato di Polizia Siulp che in un comunicato pubblicato sul suo sito ha definito quanto accaduto a San Benedetto – oltre che “grave”, ovviamente – “il risultato [della] sottovalutazione” fatta dal questore dei “continui moniti” da parte della sigla: “Le risorse – spiegano dalla Siulp – sono numericamente non adeguate alla pianificazione dei servizi di controllo”, chiedendo un “immediato intervento del ministero a tutela dei cittadini ma anche degli stessi operatori”.