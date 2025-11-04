San Carlo Borromeo è stato un esempio di fede, disciplina e amore per il prossimo che tradusse in una missione che portò la Chiesa alle sue radici

San Carlo Borromeo, riformatore della Chiesa e pastore dei poveri

Tutti gli anni, il 4 novembre, la Chiesa celebra San Carlo Borromeo che fu arcivescovo di Milano e grande riformatore della Chiesa col Concilio di Trento. Dedicò la sua vita agli ultimi e lui stesso visse in modo pio e in povertà.

Chi era San Carlo Borromeo: la vita del santo della carità e della riforma

Carlo nacque nella cosiddetta “stanza dei tre laghi” ad Arona, nel novarese, il 2 ottobre del 1538 dall’unione tra Margherita de’ Medici e Gilberto Borromeo.

Mentre completava i suoi studi in legge a Padova, suo zio divenne papa Pio IV: in quegli anni era un giovane incline ai divertimenti e ai lussi del suo ambiente, ma la morte di Federico, suo amato fratello, lo ricondusse a riflessioni profonde, legate alla caducità della vita e alla futilità delle cose materiali.

Dio si fece spazio nel suo cuore e Carlo adottò una vita penitente e austera, rinunciando a ricevimenti e banchetti e trasformando le “notti vaticane” in cenacoli basati solo sulla preghiera.

Divenuto ad appena 20 anni segretario del pontefice e poi arcivescovo di Milano, lavorò con grande impegno al Concilio di Trento, attuando una serie di decreti che miravano a rifondare la Chiesa.

Dopo la morte del pontefice, Carlo raggiunge Milano, dove si occupa della riedificazione della sede arcivescovile; impose la rinuncia a ogni lusso e vezzo, ma soprattutto si impegnò nella cura dei poveri, vivendo egli stesso in maniera umile.

Per formare nuovi sacerdoti, fondò nuovi seminari e istituì la Congregazione degli Oblati, intraprendendo molti viaggi in Italia, lasciando in tutti i santuari da lui visitati la sua impronta di profonda pietà e carità.

Molti osteggiavano Carlo, in primis l’Ordine degli Umiliati che, alla luce dell’intenzione dell’arcivescovo di chiuderlo, inviarono alcuni membri a ucciderlo, proprio mentre era assorto in preghiera. La pallottola, per miracolo, lasciò l’uomo incolume, cosa che i fedeli interpretarono come favore divino.

Con lo scoppio della peste a Milano nel 1572, Carlo diede modo di dimostrare ulteriormente la sua bontà, non solo assistendo malati e moribondi, ma anche indicendo sante messe e processioni, alle quali lui stesso partecipava camminando a piedi nudi. Arrivò a vendere ogni bene dell’arcivescovado, così da donare il ricavato ai poveri, che dopo la pestilenza aumentarono esponenzialmente.

La malattia lo colse nel 1584, mentre era in meditazione sul monte Varallo e il 4 novembre morì.

Le celebrazioni per San Carlo Borromeo e il patronato di Nizza Monferrato

Tra le cittadine dove il 4 novembre si celebra San Carlo Borromeo c’è Arona, il suo borgo natale dove sono organizzate celebrazioni liturgiche, visite guidate all’incompleto Sacro Monte di San Carlo e la castagnata accompagnato dal caldo vin brulè.

In Puglia, ad Acquarica del Capo, nel Salento, tra l’8 e il 9 novembre si celebra il santo con la processione della sacra reliquia, messe e fuochi d’artificio, senza dimenticare l’antico mercato del bestiame.

A Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, oltre ai cortei religiosi e alle messe di rito, non mancano gli stand gastronomici e delle interessanti mostre tematiche dedicate proprio alla vita di San Carlo Borromeo.

A Nizza Monferrato, in Piemonte, da quasi 500 anni si svolge la Fiera di San Carlo, dedicato all’artigianato locale, ma soprattutto alle tipicità gastronomiche, con focus su leccornie come bagna cauda, cardo gobbo e tartufo. Molto suggestiva è poi la rievocazione del miracolo della lampada, la quale, secondo la leggenda, si accese senza olio o stoppino davanti ai cittadini che pregavano chiedendo salvezza dall’assedio da parte di Carlo Emanuele I di Savoia.

San Carlo Borromeo è Patrono di Nizza Monferrato, borgo pittoresco della Valle Belbo, nel cuore delle Langhe- Roero dichiarate Patrimonio dell’UNESCO: è qui che sono nati il Barbera e il Nizza DOCG, due delle più pregiate eccellenze vitivinicole di tutta Italia.

Il simbolo indiscusso di Nizza Monferrato è senza dubbio il Duomo di San Giovanni Lanero, la cui graziosa facciata neoclassica in mattoni rossi si affaccia direttamente sulla piazzetta del centro storico.

In Piazza Garibaldi, dove ogni venerdì si svolge il mercatino settimanale, si trova il Foro Boario, edificio dell’800 ricco di vetrate perimetrali e sede, ogni anno, di mostre ed eventi, tra i quali il “Nizza è Barbera”.

Su Piazza Martiri di Alessandria si affaccia, invece, il Palazzo Comunale risalente al lontano 1353, affiancato dal campanon, una torre civica visibile da tutta la valle e dalla cui cima si gode di una vista magnifica sulle Langhe e le colline coltivate a vigneti.

Da non perdere, infine, una passeggiata lungo l’antichissima Via Maestra, sotto i cui portici si celano caratteristiche botteghe e una visita all’Enoteca Regionale di Nizza all’interno del settecentesco Palazzo Crova, luogo ideale per scoprire i sapori tipici del territorio.

Gli altri Santi del giorno

Il 4 novembre si onorano anche Sant’Emerico d’Ungheria, San Chiaro, San Felice di Valois, Beata Elena Enselmini, i Santi Vitale e Agricola, San Giovanni III Duca, San Pierio, San Serafino di Uglich, San Procolo di Autun, Beata Teresa Manganiello, Santa Paola e Santa Modesta di Treviri .