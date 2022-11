San Carlo Borromeo/ Oggi, 4 novembre si celebra il Patrono di Arona

San Carlo Borromeo viene celebrato come ogni anno il 4 novembre 2022. Questi è patrono di diversi comuni italiani che si riempiono di festa e tradizione appunto il 4 novembre di ogni anno. In particolare si può assistere a grandi festeggiamenti a Rocca di Papa dove sono previsti spettacoli folkloristici e pirotecnici. Ad Arona si svolge una cerimonia ricca di tradizioni al colle di San Carlo che culmina con un magico volo di palloncini. Quest’ultima tra l’altro è la città che offre i suoi onori al santo con un’offerta gastronomica tipica del luogo e spettacoli di intrattenimento. Ad Arona è presente anche una statua di San Carlo alta 23 metri realizzata in rame sul Lago Maggiore.

San Carlo Borromeo viene onorato con celebrazioni liturgiche solenni che ricordano la sua vita e le sue imprese benefiche verso i più sfortunati. In particolare viene evidenziata la capacità del Santo di mediare e trovare una soluzione alle controversie accettata da tutti. Un portatore di pace e di serenità che sostiene e protegge la Chiesa da ogni attacco esterno e dalle insidie.

San Carlo Borromeo, la vita del Beato

San Carlo Borromeo nasce il 2 ottobre del 1538 ad Arona nel territorio di Novara dal conte Gilberto Borromeo e Margherita de Medici. Studia diritto all’Università di Pavia ma ad un certo punto la sua vita prende un’altra direzione quando un suo zio cardinale viene eletto papa e muore suo fratello Federico. A soli vent’anni diviene segretario del Papa e successivamente viene eletto arcivescovo di Milano. In seguito alla morte dello zio decide di intraprendere un percorso di formazione a favore di tutti quei sacerdoti che desiderano intraprendere una vita religiosa apostolica. Fonda dunque diversi seminari e la sua creazione più importante è la costituzione della Congregazione degli Oblati.

Si ricorda in particolare il suo intervento a Milano durante la peste dove diede il suo supporto a poveri e moribondi. Nel 1584 si dedica a esercizi spirituali sul Monte Varallo dove si ammala di un male che lo porta alla morte.

Il 4 novembre si ricordano anche i Santi Vitale e Agricola, Sant’Emerico d’Ungheria, San Pierio e San Felice di Valois. I beati celebrati in questo giorno sono Beata Elena Enselmini e Beata Francesca d’Amboise.











