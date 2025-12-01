San Carlo di Gesù, al secolo Charles Foucauld, fu un frate trappista che si convertì a seguito di una vita dissoluta spesa come militare

San Carlo di Gesù, dalla vita dissoluta alla fede

San Carlo, detto San Carlo di Gesù, è celebrato dalla Chiesa tutti gli anni il 1 dicembre.

Charles de Foucauld, di famiglia ricca e nobile, nacque il 15 settembre del 1858 a Strasburgo in Francia.

Rimasto orfano di entrambi i genitori, Carlo crebbe con il nonno materno ed entrò a far parte dell’Accademia Militare.

La sua condotta però si mostrò subito ribelle e dissoluta, dedito a bagordi e dolci compagnie, in particolare quella della giovane Marie.

Auguri Sant'Andrea oggi, 30 novembre 2025/ Frasi, immagini e citazioni per i messaggi WhatsApp

Espulso dall’esercito, Carlo si dedicò ai viaggi e visitò spesso il Marocco, vedendosi in seguito riconosciuti molti meriti proprio in campo geografico. Il successo però non placò il tormento interiore che Carlo provò a un punto della sua vita: a 28 anni l’uomo decise di rinunciare allo stile di vita mondano, per abbracciare la vita cristiana, intraprendendo un percorso alla continua ricerca di Gesù.

Carlo, entrato a far parte dei trappisti presso Notre Dame des Neiges, prende i voti e decide di trasferirsi a Nazareth, vivendo qui tra preghiere e lavoro.

Sant'Andrea, 30 novembre 2025/ Oggi si festeggia il primo discepolo che seguì Gesù

La missione in Africa e il martirio di San Carlo di Gesù

Oramai sacerdote, Carlo sposa una vita più eremitica nell’oasi di Benì Abbes, al limitare del deserto del Sahara: qui prosegue un’esistenza all’insegna dell’adorazione eucaristica, incarnando sempre di più quel seme evangelico che darà i suoi frutti solo dopo la sua morte. Qui scriverà ben 13 edizioni di vocabolari dal francese alla lingua locale, che favorirà poi la prossima evangelizzazione.

L’epilogo mortale per Carlo sopraggiunge il 1 dicembre del 1916, quando un gruppo di Tuareg irrompono nel fortino da lui costruito per difendere se stesso e i locali dai violenti predoni. Gli assalitori uccidono Carlo e ne gettano il povero corpo nel fossato. Sarà il comandante Laperrine a prelevarne le spoglie, dandogli una cristiana sepoltura.

Charles de Foucauld sarà poi sepolto nel cimitero francese algerino di El Golea.

Auguri San Giacomo della Marca oggi, 28 novembre/ Frasi, citazioni e immagini da inviare su WhatsApp

Il santo è stato beatificato nel 2005 da Benedetto XVI e, grazie a un secondo miracolo avvenuto presumibilmente per sua intercessione, è stata nel maggio del 2022 avviata la causa per la sua canonizzazione.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a San Carlo di Gesù sacerdote, il 1 dicembre si commemorano inoltre San Donnolo, Santa Fiorenza, Sant’ Evasio, Sant’ Eligio, San Proietto, Beato Riccardo Langley, Beato Antonio Bonfadini e Sant’Albano.