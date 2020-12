San Dario Martire/ Il 19 dicembre la Chiesa celebra l’Uomo ucciso a Nicea

San Dario Martire si celebra come ogni anno il 19 dicembre. Del Beato non si sa né la data di nascita né di morte; infatti, le notizie e le tracce su di lui sono piuttosto scarne. Gli studiosi ricordano il suo nome, insieme ai compagni di martirio, Zosimo, Paolo e Secondo. Stando alla tradizione dovrebbe esser stato martirizzato a Nicea, in Bitinia, l’odierna Turchia. I quattro martiri sono commemorati nel Martirologio Romano il 19 dicembre. I nomi provengono dal Geronimiano, in cui si ritrova il commento “non parum complicati sunt”, letteralmente “sono un po’ complicati”. Infatti, alla luce delle insesistenti notizie storiche non sono riportati nel contemporaneo martirologio. Inoltre, nel Geronimiano al posto di Dario si ritrova il nome di Daria, martire venerata a Roma il 25 ottobre con lo sposo Crisanto. Anche degli altri tre martiri non si sa nulla, a eccezione di Paolo e Secondo, di cui a volte si colloca il martirio a Nicomedia. Il nome Dario significa “persona che possiede il bene” o “persona che mantiene il bene”. La sua origine deriva dalla parola greca Darêios, che deriva a sua volta dal nome persiano Dārayavahush ed è costituito dalla parola dâraya, ossia possedere oppure dher, cioè tenere e vahu, ossia bene. Nella cappella palatina di Palermo, situata all’interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni, si ritrova una testimonianza allegorica di S. Dario martire: un mosaico in cui il santo viene raffigurato in un tondo. Ha un volto barbuto e la scritta intorno “Aγιος Dareios”.

San Dario, gli altri Beati di oggi

Il 19 dicembre oltre a ricordare i martiri San Dario, Zosimo, Paolo e Secondo, si celebrano il 39° Papa della Chiesta Cattolica, Anastasio de Massimi (…–401); Berardo da Pagliara, conosciuto come Berardo da Teramo (seconda metà XI secolo-1123), vescovo italiano e patrono della città e della diocesi di Teramo. E ancora, Samthann di Clonbroney, nota come Santa Samantha (…–739), religiosa irlandese, venerata come santa dalla Chiesa cattolica. Oggi non è molto nota, ma la sua influenza sulla cristianità celtica è stata determinante poiché mise in luce l’importanza dello studio per dare linfa alla spiritualità. Inoltre è stata fonte d’ispirazione per i capi del movimento Céli Dé.



