San Davide, oggi 29 dicembre/ Re d’Israele che sconfisse Golia e da cui discese Gesù

La Chiesa ricorda quest’oggi, 29 dicembre, San Davide. Una figura molto importante quella del santo celebrato in queste ore, re d’Israele, profeta, figlio di Iesse il Betlemita, e colui che trasportò l’arca dell’alleanza presso la città di Gerusalemme. Davide vuol dire diletto in ebraico, ed è vissuto nel periodo che va dal 1040 avanti cristo, al 970 a.C. Circa. E’ un personaggio, che come ricorda il sito dei Papaboys, fa parte dell’Antico Testamento, e le sue vicende vengono narrate nel primo e secondo libro di Samuele, nonché nel primo libro dei re. In base a quanto emerge si tratta di una figura quasi dalla doppia faccia, dotata di grande crudeltà ma anche di generosità, spregiudicata dal punto di vista politico e umano, e in grado di riconoscere i propri limiti.L’episodio biblico senza dubbio più famoso è senza dubbio quello dello scontro fra Davide e il gigante Golia, un fatto che è entrato poi nell’immaginario generale e citato ogni qual volta due realtà differenti si “sfidano” (soprattutto nello sport).

SAN DAVIDE OGGI 29 DICEMBRE: LA CONQUISTA D’ISRAELE E I SUOI ULTIMI GIORNI

Davide riuscì ad avere la meglio su Golia lanciandogli un sasso con una fionda, e decapitandolo con una spada. Una vittoria che lo rese popolare fra gli ebrei, e che gli permise di conoscere Gionata, figlio del re Saul, nonché di sposare Micol, la figlia dello stesso re. Dopo che Saul si ingelosì di Davide, questi fu costretto a fuggire, per poi tornare dopo la morte del successore di Saul e venire incoronato re d’Israele. In quel periodo conquistò Gerusalemme, fece crescere la città, e preparò la costruzione del tempio per l’arca dell’alleanza. Negli ultimi anni di vita, chiamò vicino suo figlio Salomone (che diventerà poi suo erede al trono) e gli disse: “Mio caro, cammina nelle vie del Signore, osserva i suoi comandamenti ed egli ti concederà un felice successo nelle tue imprese”. Secondo la Chiesa, Davide è molto importante in quanto dalla sua discendenza è nato Gesù Cristo.

