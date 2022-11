San Diego Frate/ Oggi, 12 novembre il Patrono di Canicattì

San Diego Frate si celebra come ogni anno il 12 novembre e viene onorato in particolare nelle Americhe e in Spagna essendo quest’ultima la terra che gli ha dato i natali. Il Beato è patrono di diverse città italiane tra le quali Canicattì, un centro molto popolato della provincia di Agrigento. Qui è presente la Chiesa dedicata a San Diego che si occupa di organizzare la processione del Venerdi Santo, particolarmente sentita dai fedeli.

SAN CARLO BORROMEO, OGGI 4 NOVEMBRE/ Frasi d'auguri per celebrare il Patrono di Arona

In questo luogo i festeggiamenti seguono la tradizione agraria del paese con sfilate di carri e l’offerta di prodotti tipici della terra siciliana. Sicuramente in Spagna viene effettuato un tributo al Santo particolare con celebrazioni solenni e festeggiamenti che durano per diversi giorni.

San Diego Frate, la vita del Beato

Sull’origine di San Diego Frate si conoscono poche notizie e infatti si sa solo che nacque a San Nicolas de Puerto e cominciò in tenere età a svolgere una vita da eremita nei dintorni del suo paese natio. Fu accolto in un monastero di cappuccini nei pressi di Cordoba dove iniziò il noviziato come frate laico. Intorno al 1441 venne mandato nelle Canarie per affrontare una dura missione contro il paganesimo. Così una volta eseguito il suo compito in maniera coraggiosa e impeccabile fu promosso come guardiano presso il convento di Fuerteventura fino al suo trasferimento a Roma nel 1449. Purtroppo seguirono gli anni difficili della peste che richiesero un particolare impegno del Santo per distribuire in modo efficiente tra la popolazione i pochi viveri a disposizione.

Commemorazione dei Defunti/ Oggi, 2 novembre per i cari che non ci sono più

Tornato in Spagna si dedicò alla vita spirituale nel convento di Alcala de Henares dove rimase fino agli ultimi giorni della sua vita. Morì nel 1463 e grazie ai diversi prodigi che gli furono attribuiti venne proclamato Santo da Papa Sisto V nel 1588. Il grande supporto offerto da San Diego ai poveri durante la peste ha contribuito a rendere questo Santo una figura fondamentale per la Chiesa e i fedeli. La sua fama è infatti nota sia in Italia che all’estero.

Gli altri Santi di oggi

Il 12 novembre di ogni anno vengono ricordati anche Sant’Emiliano della Cogolla, San Renato di Angers, San Nilo il Sinaita, San Cuniberto di Colonia, San Lebuino, San Machar di Aberdeen e Sant’Esichio di Vienne. Tra i beati troviamo Beato Giovanni della Pace e Beato Giuseppe Raimondo Medes Ferris.

Ognissanti 2022, solennità oggi 1 novembre/ Cos'è la festa di Tutti i Santi

© RIPRODUZIONE RISERVATA