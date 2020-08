San Domenico di Guzman/ Video, l’8 agosto si celebra il patrono di Gaeta

L’8 agosto ricorrono i festeggiamenti di San Domenico di Guzman. Nacque proprio l’8 agosto a Caleruega in Spagna nel 1170. Fin da piccolo aveva una grande fede in Dio. La famiglia da giovane decise di affidarlo a uno zio sacerdote che lo istruì e lo portò ad avvicinarsi all’ordinazione. Quando compì 25 anni divenne sacerdote. Venne subito notato da Diego Azevedo che qualche anno dopo decise di avere un incarico di evangelizzazione in Danimarca e volle portare con sé Domenico. Fu proprio qui che Domenico incontrò un gruppo di eretici la cui lotta lo rese in modo particolare famoso.

Quando sconfinarono in Francia i due Diego e Domenico si imbatterono sia nel gruppo dei Catari che in quello dei Valdesi. I Valdesi, seguaci di Pietro Valdo, e gli aderenti all’eresia Catara professava un credo differente circa il rapporto tra corpo e anima. L’anima secondo i Valdesi e i Cateri era distaccata dal corpo e quindi prevedevano rituali particolari che, in sostanza, puntavano sull’avvicinamento alla morte. I metodi utilizzati erano il suicidio, cosa non appoggiata dalla Chiesa. Inoltre i Catari ritenevano che Gesù non fosse una vera e propria divinità e che i fedeli potessero avvicinarsi in autonomia alle sacre scritture. San Domenico lottò con tutto se stesso contro questa eresia. Roma stessa alla fine decise di dichiarare guerra all’eresia. Domenica nella sua vita si circondò di amici e discepoli che condividevano tutte le sue scelte di vita. I suoi seguaci si insediarono nello specifico a Bologna, Parigi e Padova.

San Domenico di Guzman, il patrono di Gaeta

In tanti comuni italiani ogni 8 agosto ricorre la celebrazione di San Domenico di Guzman. In particolare le principali celebrazioni si tengono a Gaeta. La messa solenne si tiene nella Chiesa del Rosario di Gaeta. Segue subito la processione, che porta la statua del Santo nella chiesa di San Domenico. Qui si celebra l’eucarestia e poi la statua viene riportata subito nella Chiesa del Rosario. L’occasione religiosa viene festeggiata anche con feste e sagre civili. La festa del santo prevede anche esposizioni artigianali e gastronomiche con i cibi tipici del luogo.

Nel Lazio in provincia di Latina si trova Gaeta una cittadina di 20 mila abitanti circa. La cittadina ha come patrono San Domenico e ogni anno gli dedica una festa. Gaeta sorge sul golfo di Gaeta che si estende dal Circeo fino a Capo Miseno. Sono tanti gli edifici di interesse storico, architettonico e religioso da visitare. Nello specifico c’è la Cattedrale di Santi Erasmo e Marciano, il Santuario per la Santissima Annunziata, il Tempio di San Francesco, la Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo e la Chiesa di San Giacomo Apostolo.

Gli altri Beati di oggi

In questa giornata sono tanti i Santi e Beati che vengono celebrati. Tra questi ci sono, nello specifico, Sant’Altmann di Passavia, il Beato Antonio Silvestre Moya, Beato Antero Mateo Garcia Ferroviere, la Santa Bonifacia Rodriguez Castro, San Ciriaco di Roma, San Crescentino, Beata Claudia di Corgey, San Famiano, Sant’ Eusebio di Milano e infine San Severiano.

