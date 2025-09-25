Martire a causa delle persecuzioni di Diocleziano nel III secolo, San Firmino è stato vescovo di Amiens, di cui contribuì alla costruzione della chiesa

San Firmino è un santo di origine spagnola che la Chiesa Cattolica festeggia il 25 settembre. Conosciuto anche come Firmino di Amiens, dalla città di cui fu vescovo, è Patrono di Pamplona, sove tutti gli anni si tiene il tradizionale e tanto contestato encierro, la corsa dei tori.

San Firmino: amatissimo dalla gente, ebbe una fine tragica per decapitazione

Firmino nacque nel III secolo, presumibilmente intorno al 272, a Pompaelo, chiamato oggi Pamplona, in Spagna: suo padre, di nome Firmo, era non solo senatore romano, ma anche governatore della stessa città.

Grazie alla benevola influenza su di lui esercitata da San Honesto, fuggito dal carcere di Carcassone miracolosamente, ma soprattutto alle predicazioni di San Saturnino di Tolosa, Firmino abbraccia la fede cristiana. Anche i suoi genitori si convertono e decidono di ricevere il battesimo nel luogo oggi soprannominato “pocico de San Cernin”.

Firmino intraprese, dunque, un nuovo percorso di rieducazione all’insegna dei valori cristiani: a 18 anni partì per la Francia, a Tolosa, dove divenne sacerdote, per poi tornare in Spagna per predicare, in particolare nella Navarra.

Il giovane sacerdote raggiunse in seguito di nuovo la Francia e si stabilì ad Amiens dove, dopo aver attivamente contribuito ad erigere la chiesa, fu nominato vescovo ad appena 24 anni.

I romani però non vedevano di buon’occhio la fervente attività evangelica di Firmino: di conseguenza, i magistrati Longulo e Sebastiano ne ordinarono l’arresto.

Tentarono di portare il vescovo a rinnegare la sua fede in Dio, ma invano, tanto da condannarlo a morte: Firmino fu decapitato nella solitudine della sua cella, lontano da quel popolo che tanto lo amava.

Le sue reliquie sono sparse tra la Francia e la Spagna: la sua testa è a Pamplona, portata su iniziativa del vescovo di Parigi nel 1186, incrementando il legame con la città della Navarra.

È luglio il mese dei festeggiamenti per San Firmino, con i Sanfirmines: dal chupinazo alla corrida

La principale celebrazione in onore di San Firmino si svolge a Pamplona nel mese di luglio, con grandiose attività che si svolgono nell’arco di 9 giorni: si alternano gruppi di peñas, divertenti sfilate di Gigantes y Cabezudos accompagnati dal suono di txistularis e cornamuse e soprattutto gli encierrios.

Si tratta delle corse dei tori per le strette strade di Pamplona, con gli animali liberati dal recinto di Santo Domingo che corrono verso l’arena, letteralmente circondati da persone che corrono pericolosamente tra di loro.

Tutti sono vestiti di bianco e indossano un fazzoletto al collo rigorosamente rosso: prima di iniziare gli encerrios, i “corridori” si ritrovano davanti all’immagine del santo sita nella Cuesta de Santo Domingo, cantando il nome del santo per tre volte.

I festeggiamenti si concludono in Plaza Ayuntamiento con il suggestivo canto del Pobre de mì.

San Firmino Patrono di Cercenasco, in Piemonte

San Firmino è patrono di Cercenasco, un borgo piemontese della provincia di Torino situato all’ombra delle Alpi Graie, tra prati, boschi e laghetti.

Uno dei simboli del paese è il Castello di Cercenasco risalente al XIII secolo, imponente fortezza oggi visitabile in tutte le sue austere camere.

Il principale luogo di culto del borgo è la Chiesa di San Pietro del XII secolo costruita in stile romanico-piemontese: all’interno si possono ammirare pregevoli opere d’arte e antichi affreschi.

Merita di essere visitata anche la Cappella di Sant’Anna, pittoresca chiesetta medioevale del XV secolo, voluta dai signori di Cernasco: le parti più antiche di questo sito sono il monumentale arco trionfale e il presbiterio con l’elegante volta a crociera. Sulle pareti si possono apprezzare scene di vita della Madonna affrescate da un pittore ignoto.

Gli altri Santi del giorno

Il 25 settembre, oltre a San Firmino, si festeggiano pure San Domenico in Soriano, Beata Ermengarda, Santa Ketevan, San Sergio di Radonez, Beato Giovanni Elías Medina, San Findbar di Cork, San Cleofa, San Solennio di Chartres, San Principio di Soissons e Beato Marco Criado di Andujar.