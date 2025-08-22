San Francesco da 800 anni con la sua vita ci spiega come arrivare alla santità. Il Meeting racconta la sua relazione viva e aperta con il mondo

“Un’esplosione di vita. San Francesco” è il titolo dell’incontro che di terrà oggi al Meeting, al quale parteciperanno Maria Pia Alberzoni, già professore di Storia medievale, Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Piloni, ministro della Provincia dei Frati Minori dell’Umbria; Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi; Marco Villani, vicesegretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri. Chi è davvero il santo che da 800 anni accompagna l’umanità e ci ha insegnato ad avere un rapporto fraterno con Dio? Ecco alcuni spunti sulla sua figura di Maria Pia Alberzoni.

Con Francesco, come anche con i santi più popolari, c’è sempre il rischio di ridurre la portata della santità, nel tentativo di interpretarla in chiave attualizzante. Egli può divenire così il giullare o l’amante della natura e degli animali, il protettore dell’ecologia. Ma tutto ciò che cosa ci insegna oggi?

Come recita il titolo di quest’incontro, siamo di fronte a un’avventura che dura da 800 anni. Che cosa ha attirato tanti uomini e donne?

È semplicistico rispondere che ha attirato tanti perché era santo – anche perché la santità viene sancita dopo la morte. Verrebbe da dire, invece, che il fatto di aver attirato/interessato tanti ha costituito una prova della sua santità. Ma di quale santità?

Pensando alla vita di Francesco, priva di ogni sicurezza e persino di dimore stabili, una vita da povero accattone, passata letteralmente sulla strada oppure negli ospizi lungo le vie, dove, oltre ai poveri, ai malati e ai lebbrosi, anche i frati erano ospitati, mi sono sempre domandata che cosa potesse essere così attrattivo da convincere tanti giovani a unirsi a lui e alla fraternitas, a quel gruppo di amici.

Mi sembra di poter rispondere che proprio l’amicizia nel Signore dai tratti tanto veri e contagiosi, fatta di servizio reciproco e di gesti di condivisione con i fedeli, costituì il motivo “vincente” della proposta di Francesco.

Si trattava di un’amicizia, per così dire, contagiosa, che si rivolgeva e si apriva a tutti gli uomini e le donne nelle diverse condizioni sociali, offrendo la possibilità di vivere veramente il Vangelo a tutti coloro che si fossero lasciati coinvolgere.

Francesco e i suoi frati non avevano un programma definito, come i monaci in un monastero o i sacerdoti che seguivano una regola, ma andavano incontro alle richieste della popolazione proponendo di riscoprire e aderire fino in fondo a Cristo presente in mezzo agli uomini. Si trattava di riscoprire la presenza di Cristo nella vita e nelle circostanze di ogni giorno e, con la loro vita, dimostravano a tutti che questo era possibile.

Ma, soprattutto, il motivo che ne fece un santo per il popolo non furono tanto le successive letture irenico-giullaresche, ma la continua tensione a incontrare Cristo presente, nei fratelli più o meno poveri e a rappresentarlo presente e incontrabile ancora nel suo tempo. L’episodio del cosiddetto presepe di Greccio, di Gesù bambino che si rianima tra le braccia di Francesco, ha in tale tensione il suo vero significato.

Francesco aveva per così dire avvicinato la santità alla vita quotidiana, in particolare alla quotidianità del mondo cittadino degli inizi del XIII secolo. Aveva offerto un esempio di servizio ai poveri e ai bisognosi, una risposta al grido dei più deboli, gli stessi che desideravano la pace.

La pace era richiesta anche dai mercanti, dagli artigiani e da tutti, fossero abitanti della città o del contado: Francesco e i frati si accreditarono presto per il loro impegno nelle riconciliazioni e nelle pacificazioni cittadine. Tutto questo non minacciando castighi o vendette divine, ma proponendo la fraternità vissuta nella semplicità e nell’allegria. Al termine delle esortazioni alla popolazione, infatti, Francesco chiedeva ai suoi frati di intonare canti e di danzare cantando le lodi di Dio o il Cantico di frate sole.

Non dimentichiamo che il saluto rivelato dall’Altissimo a Francesco è: Dominus det tibi pacem (Il Signore ti dia pace). I frati lo rivolgevano a tutti quelli che incontravano per via, lungo le strade dove essi vivevano, e nelle città e nei luoghi in cui entravano per fare soste o dove chiedevano di essere accolti.

