Il 2 aprile di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Francesco da Paola, celebre taumaturgo e fondatore dell’Ordine dei Minimi.

San Francesco da Paola: la sua nascita già un miracolo

Secondo la tradizione, i genitori di San Francesco da Paola erano sposati ormai da 15 anni e non erano mai riusciti a concepire un figlio. Proprio per questo motivo, chiesero l’intercessione di San Francesco d’Assisi, vedendo accolte miracolosamente le loro preghiere e al bambino venne dato il nome del santo.

Fin da giovanissimo San Francesco da Paola dimostrò una forte fede e a soli 15 anni iniziò ad essere protagonista di alcuni eventi miracolosi. Dopo un pellegrinaggio nella città di Assisi, il santo ricevette il permesso di dedicare la propria vita alla preghiera e alle opere di carità, vivendo da eremita e cibandosi di ciò che il bosco gli offriva. Giorno dopo giorno la sua fama iniziò a crescere sempre di più e numerosi seguaci decisero di unirsi a lui, creando una comunità che prenderà il nome de l’Ordine dei Minimi.

Per tutta la sua vita il santo si dedicò alla cura dei più deboli e bisognosi, evangelizzando proprio quei luoghi più poveri e desolati. Nel 1452 l’ordine fu riconosciuto dal nuovo vescovo, Pirro Caracciolo, e nel 1467 la congregazione riuscì a superare anche i controlli inviati da Papa Paolo II, venendo ufficializzata anche dalla Chiesa.

Nel frattempo la fama di San Francesco da Paola era cresciuta a tal punto che nel 1482 lo stesso re Luigi XI di Francia lo volle al suo fianco durante un periodo di profonda malattia e qui rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1507, circondato dai suoi confratelli a cui raccomandò con le sue ultime parole di continuare a diffondere la Parola di Cristo e di vivere secondo le regole dell’Ordine.

San Francesco da Paola, protegge dalle epidemie ed è Patrono di Paola e dei pescatori

San Francesco da Paola è riconosciuto come protettore da epidemie e calamità e anche dei pescatori e dei naviganti per il suo miracolo più famoso: il vescovo di Cosenza Caracciolo gli chiese di organizzare una comunità anche a Milazzo, in Sicilia, così con due confratelli si recò al porto per attraversare lo Stretto di Messina. Giunto sul posto chiese ad un pescatore la cortesia di traghettarlo all’altra sponda, ma questi si rifiutò perché i monaci non avevano denaro per pagarlo. Così Francesco legò un lembo del suo mantello al bastone, vi salì sopra con i due frati e attraversò il mare con quella strana “imbarcazione”.

Il Santo è Patrono delle due regioni dove ha vissuto, Sicilia e Calabria, e di diversi comuni del nostro Paese, tra cui la cittadina che gli ha dato i natali, Paola.

Paola è un piccolo comune calabrese di poco più di 15 mila abitanti della provincia di Cosenza, sede ancora oggi proprio del santuario in onore del santo, posto sulla parte collinare della città e luogo in cui sono custodite parte delle sue spoglie.

Qui, ogni anno, i fedeli si riuniscono per ricordare il santo in due date significative, ovvero il 27 marzo (giorno in cui è nato) e il 2 aprile (data della sua morte). Durante queste giornate il santo viene portato in processione sia vita terra sia via mare, per ricordare l’aneddoto legato alla sua vita. Inoltre, la città si rallegra con fiere, luminarie, concerti musicali e spettacoli pirotecnici che coinvolgono migliaia di fedeli e curiosi che giungono da tutta la Calabria e non solo.

Gli altri Santi del giorno

Il 2 aprile, oltre a San Francesco da Paola, la Chiesa Cattolica ricorda numerosi santi e beati, tra cui: Sant’Abbondio, Vescovo di Como che fu inviato a Costantinopoli per difendere la fede cristiana; Sant’Appiano Martire, gettato ancora vivo in mare per avere ostacolato i riti pagani durante l’impero di Massimino; Beato Arnolfo I di Villers, Abate che dedicò la sua vita alla contemplazione e agli studi, scrivendo l’Excerptum Seculi Caritatis; Beata Elisabetta Vendramini Vergine e fondatrice dell’Istituto delle Suore Elisabettine del Terz’Ordine di San Francesco.