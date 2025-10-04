San Francesco d'Assisi è tra i più celebri al mondo e ancora oggi ispira storici, studiosi e fedeli per il grande insegnamento che ha lasciato

San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia

Il 4 ottobre di ogni anno la Chiesa ricorda San Francesco d’Assisi, il mistico fondatore dell’Ordine dei frati minori, Patrono d’Italia. Dal 2026 questo giorno sarà Festa Nazionale.

San Francesco d’Assisi nacque ad Assisi il giorno 26 settembre dell’anno 1226: sua madre era Giovanna Pica, mentre suo padre era il ricco mercante Pietro Bernardone.

La nascita del piccolo Giovanni di Pietro di Bernardone fu segnata da strani eventi esplicativi della luce che ben presto avrebbe irrorato il mondo: prima della sua nascita un mendicante preannunciò l’approssimarsi del sole nella casa del Bernardone, mentre al momento delle doglie di madonna Pica un pellegrino la invitò ad accomodarsi in una stalla per avere sollievo, come effettivamente accadde.

San Francesco d’Assisi era un ragazzo vivace, dedito alle marachelle, ma di una tale intelligenza da spingere suo padre a introdurlo nel mondo del commercio.

Intraprese per breve tempo anche una carriera militare, ma sulla via della Puglia, dove si riunivano gli eserciti in guerra contro l’Impero, il giovane tornò ad Assisi misteriosamente, tra pettegolezzi e delusioni paterne.

Il suo carattere mutò, diventando più introverso e solitario: era solito cercare luoghi intimi dove riflettere sulla vita e la sua caducità, mostrando una vicinanza particolare ai poveri e agli ammalati.

Un giorno, mentre leggeva un passo del Vangelo nella chiesetta di San Damiano, il Crocifisso gli parlò, invitandolo a restaurare quel luogo di culto. Francesco, incredulo ed emozionato, subito si mise all’opera, mettendo nello stesso tempo in pratica i dettami di quel passo delle Sacre Scritture: si presentò davanti a suo padre Pietro e si svestì di ogni ricchezza, vestendo solo una vecchia e logora tunica e una corda annodata in vita. Dichiarò che d’ora in poi il suo unico padre sarebbe stato il Signore nei cieli e si dedicò esclusivamente al suo popolo, fatto di bisognosi e poveri.

Ai suoi primi seguaci, religiosi e laici con cui si ritrovava a Rivotorto, insegnò i valori della povertà, della castità e dell’obbedienza: si impegnarono a ricostruire chiese, a fare la questua e a evangelizzare anche terre molto lontane, dalla Siria alla Palestina fino all’Egitto, dove lo stesso Francesco incontrerà il Sultano, a sua volta nipote del grande Saladino.

Con un gruppo di suoi compagni si incamminò nel 1221 a Roma per avere il consenso del pontefice Innocenzo III riguardo la sua Regola, la quale verrà approvata 2 anni dopo ufficialmente da Onorio III con la Bolla Solet. Nacque così l’Ordine dei Frati Minori.

Francesco istituì anche l’Ordine delle Clarisse di cui divenne badessa la sua amica Santa Chiara e inventò il primo presepe nel boschetto di Greccio, nella notte del Natale del 1223.

La morte colse Francesco, che nel frattempo in cima al monte Verna aveva ricevuto le Santissime Stimmate, il 3 ottobre de 1226, mentre si trovava nella Porziuncola circondato dai suoi confratelli.

Le celebrazioni per San Francesco d’Assisi: non solo la sua città natale

San Francesco d’Assisi è festeggiato in Italia il 4 ottobre, in località come Salice Salentino, dove sono organizzate una celebrazione liturgica e una suggestiva processione tra ali di fedeli in abiti tradizionali.

A Massa si svolge per l’occasione la Festa dell’Amicizia, con laboratori didattici, fiere e visite guidate al Rifugio Antiaereo. Processioni e fuochi d’artificio caratterizzano i festeggiamenti anche a Gemini, piccola frazione di Ugento, mentre ad Assisi si svolge il toccante rito della donazione dell’olio da parte di una regione italiana, così da poter far ardere per tutto l’anno la lampada posta davanti al sepolcro del santo. Nella città umbra si svolgono anche due rievocazioni del transito di Francesco, di cui una serale all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

San Francesco d’Assisi è Patrono dell’Umbria, una regione dove Madre Natura regna sovrana con i Monti Sibillini, la Val Nerina, la Valle del fiume Nera, il lago Trasimeno e le bellissime Cascate delle Marmore. Qui sorgono borghi bellissimi come ad esempio Orvieto con il suo Duomo gotico, Gubbio con la trecentesca Piazza Grande e Spello, nella cui Chiesa di Santa Maria Maggiore si trova un magnifico ciclo di affreschi del Perugino.

Da vedere anche la Rocca di Albernoz che domina Spoleto, Città della Pieve, dove sorgono un Oratorio decorato con una pregevole Adorazione dei Magi del Perugino e Castellaccio di Norcia, paesino sito a 1452 m di altezza ai piedi del Monte Vettore.

Gli altri Santi del giorno

Con San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre si ricordano anche San Caio di Corinto, Beato Francesco Saverio Seelos, San Petronio di Bologna, Beato Tommaso da Celano, San Quintino, Beato Enrico Morant Pellicer, San Crispo e Sant’ Aurea di Parigi.