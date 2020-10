San Francesco d’Assisi/ Video, il 4 ottobre si celebra il patrono d’Italia e Umbria

Il 4 ottobre si celebra la festa del Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi. Questi è inoltre patrono dell’Umbria, la regione soprannominata “Polmone d’Italia” ospitando sul suo territorio aree naturali come il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L’Umbria accoglie sul suo territorio spettacolari borghi medioevali come Assisi, Orvieto col suo spettacolare Duomo oppure Gubbio. L’Umbria è però soprattutto una terra ricca dal punto di vista paesaggistico: si pensi ad esempio al Lago Trasimeno circondato dai resti di costruzioni etrusche e le Cascate delle Marmore che, sgorgando dal fiume Nera, si tuffano da un’altezza di 165 metri dimostrando di essere una delle più belle cascate d’Europa.

Tra le feste più importanti celebrate il 4 ottobre in onore di S.Francesco c’è quella di Assisi: sono molti i momenti clou delle celebrazioni come la cerimonia del Transito presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola che rievoca la morte del Santo e si conclude con la distribuzione degli ulivi ai fedeli. Ogni anno poi una Regione si presenta nella città natale del Santo per donare l’olio che terrà accesa la lampada votiva per tutto l’anno.

San Francesco d’Assisi, la vita del Beato

Si presume che San Francesco nacque ad Assisi il 28 settembre del 1182 dall’unione tra la pia Pica Baurlemont e il ricco mercante Pietro di Bernardone dei Moriconi. Grazie alla madre, Francesco imparò presto a leggere, scrivere, fare di conto ma soprattutto a salmodiare i canti liturgici. Una volta cresciuto, il giovane si prepara a raggiungere la Puglia in occasione della campagna antimperiale portata avanti dal papato. Il suo viaggio però dura pochissimo in quanto, durante una sosta a Spoleto, Francesco sente la voce del Signore che gli domanda “Chi può trattarti meglio: il Signore o un servo?”. Ne seguirà una profonda riflessione che porterà il giovane a tornare ad Assisi, dove intraprenderà un percorso spirituale fatto di silenzi e di riflessioni sul significato della vita: dedicherà le sue giornate ai poveri e ai lebbrosi, staccandosi sempre più dai beni materiali. Dopo un pellegrinaggio a Roma, Francesco, ritiratosi in preghiera nella chiesetta di San Damiano davanti al crocifisso bizantino, viene invitato da Dio a riparare quella chiesa campestre. Francesco assecondò il volere divino usando i soldi di suo padre che, davanti al dilapidamento dei suoi beni, denunciò suo figlio: Francesco si presentò davanti ai giudicanti, si svestì, riconsegnò i suoi abiti al padre e nudo si dichiarò Servus Ecclesiae. Da allora Francesco si dedicò anima e corpo ai bisognosi e al restauro delle chiese in rovina come quelle di Santa Maria degli Angeli e San Pietro alla Spira: nel 1208, durante la lettura del Vangelo di Matteo, capisce che la sua missione è ricostruire non solo le chiese ma la Chiesa come istituzione. Assieme ai compagni che seguirono sin da subito il suo esempio, si recherà a Roma, dove Innocenzo III darà loro libertà di predicare, e poi in Egitto dove predicherà tra i musulmani.

Tornato ad Assisi, Francesco si adopererà per l’ approvazione della Regola dell’Ordine dei Frati Minori, ancora oggi seguita dai francescani.

Nel 1223 Francesco, in un boschetto di Greccio, desiderò rievocare il giorno della nascita del Cristo, inaugurando la tradizione del presepe. Un anno dopo sul Monte Verna, dove stava celebrando la pentecoste con il frate Leone, a Francesco apparve l’angelo Serafino, tra le cui ali infuocate scorse la figura di Gesù in croce: da quel momento in poi sulle sue mani e i piedi comparvero le stimmate. Dal Monte Verna Francesco scese cambiato e più sofferente: egli infatti era già malato e quasi non ci vedeva più a causa di un tracoma contratto in Oriente. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse nel Convento di San Damiano, vicino a Santa Chiara, e qui compose il Cantico delle Creatura, attraverso la quale contemplava e ringraziava il Signore per il Creato. La morte sopraggiunse nella piccola chiesa della Porziuncola nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1226: il suo corpo fu traslato nella Chiesa di San Giorgio, soffermandosi presso San Damiano per essere commemorato ancora una volta da Santa Chiara.

Oggi le spoglie del Santo d’Italia si trovano nella Basilica di San Francesco costruita ad Assisi per volere di Gregorio IX nella prima metà del 1200.

Gli altri Beati di oggi

Il 4 ottobre si festeggiano anche i santi Quintino, Crispo, Petronio di Bologna, Damaride, Aurea di Parigi, Aurea di Parigi e i beati Tommaso da Celano, Alfonso Tabela e Martina Vazquez Gordo.

