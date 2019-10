San Francesco onomastico, oggi 4 ottobre/ Frasi auguri e immagini: dal Papa al Pupone

Uno dei più grandi Santi della storia della Cristianità vive in questo 4 ottobre il grande giorno della festa mondiale a lui dedicata: San Francesco d’Assisi, oltre ad essere l’onomastico di tutti i Francesco e Francesca d’Italia e del mondo, rappresenta anche un simbolo e una testimonianza universale che va ben oltre la consueta “visione” ecologica e animalista che ne viene fatto da agiografi moderni. «San Francesco è un santo universale, venerato e rispettato anche dai non cristiani. Egli: l’esempio della sua vita; le sue parole; il suo linguaggio; il suo sguardo contemplativo; tutto il suo mondo simbolico, sono come delle lampade sicure che ci indicano un modo degno e fraterno di abitare in Italia o in qualsiasi parte del mondo», lo ha ben spiegato a margine delle celebrazioni per la festa di San Francesco, fr. Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati minori conventuali.

SAN FRANCESCO, GLI AUGURI DEI VIP

Una festa religiosa, prima di tutto, ma anche una festa per l’onomastico di tantissimi Francesco e Francesca sparsi tra la vita quotidiana e il mondo dei “vip”. È prima di tutto la festa di Papa Bergoglio che proprio in questo Santo ha affidato l’intero suo Pontificato: nella messa di inaugurazione della sua Cattedra, Papa Francesco parlava così «Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo». Dal Papa al Pupone, è anche la festa di Francesco Totti e di tutti i “vip” che portano in dote questo bellissimo nome; sempre oggi la Caritas Ambrosiana, riflettendo sul significato profondo della festa di San Francesco ha twittato con una bella immagine una delle frasi più note del Santo Poverello «Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscerne la differenza». Tra le frasi di auguri che più stimiamo e che vi segnaliamo vi è certamente quella del grande scrittore inglese G. K. Chesterton, «San Francesco Fu un innamorato. Un innamorato di Dio e un reale e sincero innamorato di uomini», ma non solo: il compianto premio Nobel per la Letteratura, Dario Fo, amava ricordare così il Santo di Assisi «Francesco, il mio santo preferito. Ho scritto quattro commedie su di lui. L’ho dipinto mille volte. Ma non sono mai sazio».

Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscerne la differenza.





