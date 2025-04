Tra i comuni in lizza per l’ambitissimo titolo de Borgo dei Borghi 2025 vi è la splendida cittadina di San Gemini della provincia di Terni, in Umbria, diventata famosa nel corso del tempo per il suo prezioso parco termale.

San Gemini: non solo terme, ma tanta storia e meraviglie architettoniche

San Gemini è un piccolo borgo di poco più di 4 mila abitanti posizionato ai piedi del monte Torre Maggiore. La sua storia ha origini molto antiche, risalenti intorno all’VIII secolo a.C., periodo nel quale la zona fu evangelizzata dal monaco Yemin, oggi conosciuto con il nome di San Gemine.

Nel corso del tempo la città è passata sotto diversi domini, diventando dapprima un feudo e, in un secondo momento, un ducato della famiglia Orsini. Ancora oggi è possibile ammirare i segni lasciati dalla sua storia, osservando le imponenti Porta Romana, Porta San Giovanni e Porta Burgi, la fontana Gemine Astolfi eretta nel centro della città, lo splendido Palazzo Comunale o il Palazzo Canova dal fascino senza tempo.

Tra i luoghi di interesse storico, è impossibile non citare anche il Palazzo del Capitano, risalente al XIII secolo, o Casa Violati, al cui interno sono stati scoperti i resti di una domus romana. La città vanta anche diversi musei di interesse artistico e scientifico, quali il Museo dedicato allo scultore e ceramista Guido Calori, o il Museo laboratorio di scienze della Terra, conosciuto anche come Geolab.

Dal punto di vista religioso, San Gemini è caratterizzata da diverse chiese dallo splendore innegabile, a partire dal Duomo di Santo Gemine, risalente al IX secolo e che custodisce ancora oggi le reliquie del patrono della città. Da citare anche la Chiesa di San Carlo, che conserva il dipinto della Madonna in trono con Bambino tra Santi e Angeli, la Chiesa di San Francesco, sede di meravigliosi affreschi del XV secolo, e la Chiesa di San Giovanni Battista con il suo meraviglioso battistero.

Una famosa acqua minerale e le terme meta di un turismo da migliaia di visitatori

Ciò che ha reso però famosa San Gemini è la sua acqua minerale, dalle preziose proprietà terapeutiche scoperte verso la fine del XIX secolo e che ha portato alla nascita del noto marchio e dello splendido parco termale meta di migliaia di turisti ogni anno.

