San Gennaro: cosa accadde quando sangue non si sciolse/ Guerra, colera, terremoto e…

Il miracolo di San Gennaro non si è (ancora) compiuto: il sangue non si è liquefatto in questa terza ed ultima data dell’anno, interrompendo così una tradizione di un rito centenario ma soprattutto presagendo sciagure in arrivo. Dopo l’annuncio di monsignore De Gregorio, tra i fedeli è serpeggiato il panico ed il motivo è presto detto dal momento che nel corso dei decenni, ogni volta che il miracolo non è giunto a compimento in una delle tre date (19 settembre, 16 dicembre e prima domenica di maggio) sono accadute sempre discrete sciagure. La prima rammentata dal Fatto Quotidiano è datata 1939 quando la mancata liquefazione avrebbe portato all’invasione della Polonia da parte della Germania. Anche l’anno seguente, a settembre, il miracolo di San Gennaro tardò ad arrivare e quello fu l’anno in cui l’Italia entrò in guerra. Ancora nessuna liquefazione nel 1943: poco prima, l’8 settembre, si registrò l’armistizio. E’ il 1973 e sebbene con qualche piccolo ritardo, ecco che il sangue non si scioglie e scoppia a Napoli l’epidemia di colera. Arriva il 1980, salta la liquefazione del 19 settembre e poco più di due mesi più tardi, il 23 novembre, è il turno del terremoto in Irpinia.

SAN GENNARO E IL MANCATO MIRACOLO DEL SANGUE SCIOLTO

Le cronache locali rammentano come in altre occasioni il sangue di San Gennaro non si sia liquefatto, senza gravi conseguenze: è il caso del 1979 con Giovanni Paolo II, poi nel maggio del 2007 con papa Ratzinger. Famiglia Cristiana spiega che tra le mani dei pontefici il Sangue di San Gennaro si sciolse solo una volta, nel 1848 con Pio IX. Andò meglio alle autorità politiche a partire da Bassolino, sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania che nel 2009 giunse di fronte alla teca con il sangue sciolto e la baciò. Accadde anche con l’ex DC Jervolino e di recente ha fatto discutere il bacio di Di Maio nei giorni in cui si doveva procedere con l’elezione del capo del M5s per non parlare dei baci e delle carezze di De Magistris. C’è poi, come ricorda Selvaggia Lucarelli, la quale ha voluto ricordare via social come il 16 dicembre dello scorso anno il sangue si fosse regolarmente sciolto “e in effetti il 2020 è stato così scoppiettante”.



