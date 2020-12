San Gennaro, il sangue non si è sciolto/ Niente miracolo, nuovo tentativo più tardi

Niente miracolo di San Gennaro oggi – mercoledì 16 dicembre 2020 – a Napoli, il sangue non si è sciolto. Un evento molto atteso dai credenti e soprattutto dai napoletani, ma questa attesa è destinata a prolungarsi: al momento il miracolo della liquefazione del sangue non si è rinnovato e verrà effettuato un nuovo tentativo nel corso del pomeriggio, riportano i colleghi di Repubblica. Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, ha messo in evidenza: «Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido». E si è immediatamente acceso il dibattito sui social network, con uno scontro rovente tra credenti e laici…

San Gennaro, il sangue non si è sciolto: niente miracolo

La teca sarà riportata nella Cappella di San Gennaro attorno alle ore 16.30 e, aggiunge Repubblica, le preghiere sono tuttora in corso. La messa verrà celebrata alle ore 18.30 e c’è grande speranza presso i fedeli di sentire l’annuncio dell’avvenuto miracolo, ecco le parole dell’abate: «Negli ultimi tempi a dicembre il sangue di solito si scioglie con ritardo, la celebrazione durerà un solo giorno, se il miracolo avverrà domani non lo sapremo». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con tanti fedeli che sono collegati a distanza con Napoli – a causa dell’emergenza coronavirus – in attesa della lieta notizia. Attenzione però, perché non è mai andata bene quando il sangue del santo non si è sciolto. Quotidiano evidenzia che la credenza popolare parla di segnali infausti: ci fu mancata liquefazione nel 1939 e nel 1940, anni che portarono alla Seconda guerra mondiale…



© RIPRODUZIONE RISERVATA