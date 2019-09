San Gennaro, Liquefazione del Sangue/ Diretta video Napoli, il miracolo si rinnoverà?

Come ogni 19 settembre a Napoli e in tutto il mondo si celebra San Gennaro, il grande Santo Patrono partenopeo; e come ogni San Gennaro che si rispetti la comunità di fedeli attende con ansia e partecipazione al possibile miracolo della Liquefazione del Sangue contenuta nell’ampolla conservata nella Cappella del Tesoro di San Gennaro. Nella Cattedrale sono contenute le ossa del Patrono assieme alle due antichissime ampolle contenenti per l’appunto il presunto sangue (la scienza da secoli si interroga sull’autenticità o meno del miracolo) di San Gennaro raccolto da una pia donna (Eusebia, ndr) dopo il martirio del vescovo cristiano morto il 19 settembre dell’anno 305 D.C.. Queste ampolle vengono esposte alla venerazione dei fedeli provenienti da ogni parte del mondo per ben tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre ed il 16 dicembre. Non sempre il miracolo della Liquefazione e scioglimento si rinnova e proprio questo fattore anomalo “scatena” una così grande attesa e aspettativa nel popolo cristiano napoletano che in massa accorre nella Cappella in queste tre date per pregare e assistere al rinnovo del miracolo.

LIQUEFAZIONE SANGUE SAN GENNARO, LA DIRETTA VIDEO

Questa mattina, nella piena solennità di San Gennaro, viene celebrata una Santa Mesa alle ore 8 e solo a seguire un prelato della Cappella del Tesoro procederà alla lettura della passione di San Gennaro. Attorno alle ore 9.45 il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, si recherà all’interno della Cappella del Santo assieme all’abate mons. Vincenzo de Gregorio, al sindaco Luigi De Magistris e al vice presidente della Deputazione, duca Riccardo Carafa d’Andria. Con questa delegazione si procede con l’apertura della cassaforte dove è contenuto il reliquiario con le ampolle del Sangue Santo: in seguito, le ampolle e il busto saranno portate in processione sull’altare maggiore della cattedrale dove il cardinale presiederà la concelebrazione eucaristica. Solo al termine, se avverrà l’auspicata e tanto attesa liquefazione del sangue, verrà data allora precisa annunciazione del miracoloso evento. Dalle ore 16 alle ore 18.30 le ampolle con il sangue del santo verranno offerte alla venerazione dei fedeli. Lo scontro che ogni anno si ripete tra “scienziati” e “fedeli” ancora non ha trovato una piena risoluzione tanto che la Chiesa Cattolica – essendo in presenza di un evento ancora in corso di sviluppo – non si è mai pronunciata né con una netta smentita né count proclami di conferma sulla veridicità del miracolo. Per tute le info su come seguire anche non da Napoli alla diretta del possibile miracolo della liquefazione, le modalità sono due: su Canale21, tv locale partenopea, è possibile seguire la diretta live con anche streaming video live sul sito del network campano. È disponibile solo online la diretta streaming video su MariaTv, già dalle prime funzioni di questo pomeriggio con l’intera celebrazione del miracolo di San Gennaro.

