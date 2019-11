San Giacomo della Marca/ Il 28 novembre si celebra il patrono di Monteprandone

Il giorno 28 novembre ricorrono i festeggiamenti di San Giacomo della Marca. Egli nacque nel 1393 a Monteprandone, nella zona di Ascoli Piceno. Fece molti anni di studio in Lombardia e nelle Marche ma ben presto fu la religione a dar ispirazione e calore alla sua anima. In particolare fu l’ideale francescano a suscitare un grande interesse in lui. La sua guida fu San Bernardino da Siena e sotto la sua guida si dedicò a spargere il messaggio di Dio. In seguito nel 1416 decise di entrare a far parte dell’Ordine dei Frati Minori. Quattro anni dopo fu consacrato al sacerdozio. Ma nonostante questo continuò ad ispirarsi alla missione che più l’aveva ispirato, ovvero la predicazione. Si dedicò a predicare il messaggio di Dio liberamente e nel 1430 decise però di fondare un nuovo Santuario in onore di Maria Santissima del Lattani nella zona di Roccamonfina. In questo periodo della sua vita il Santo si dedicò a vari impegni sociali. Nel 1436 riuscì a portare le storiche città rivali di Ascoli e Fermo a stipulare un trattato di pace.

Successivamente iniziò le sue peregrinazioni in giro per l’Europa per portare la parola del Signore. Le sue mete principali furono la Bosnia, dove affrontò l’eresia propagata dagli impostori, e l’Austria e la Boemia dove si impegnò in modo particolare contro la teoria eretica degli Ussiti. Andò anche in Ungheria dove il Pontefice gli diede l’incarico di fondare conventi e amministrarli per qualche anno. Nel periodo trascorso in Italia non cessò mai di predicare e difendere la parola del Signore contro la setta dei Fraticelli. Gli ultimi 30 anni della sua vita li dedicò alla vita ascetica alimentandosi poco e predicando ai popoli la parola di Dio. Il suo stile di vita impressionava tutti anche San Bernardino che molto spesso si trovava ad esortarlo a mangiare un po’ di più e concedersi svaghi. San Giacomo della Marca ebbe le coliche che lo portarono alla morte nel 1476. Morì a Napoli.

San Giacomo della Marca, le feste in suo onore

La festa più importante che celebra San Giacomo della Marca si tiene proprio a Monteprandone, la città natale del Santo. La parte religiosa della celebrazione inizia con la Camminata per San Giacomo della Marca che conduce i fedeli fino alla casa in cui il Santo ebbe i natali. La processione si tiene il 27 novembre, mentre il 28 novembre si prosegue con la messa e la celebrazione con le autorità civili locali. Durante la celebrazione il paese si anima e offre un’esposizione delle tradizioni migliori del luogo.

San Giacomo della Marca è il patrono di Monteprandone, la cittadina in cui egli nacque. Il paesino si trova in provincia di Ascoli Piceno nel cuore delle Marche e conta a oggi circa 12.000 abitanti. Nel piccolo centro marchigiano i luoghi da visitare sono tanti. Famoso è di certo il Santuario di Santa Maria delle Grazie e la Chiesa di San Nicola da Bari.

