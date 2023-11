San Giorgio su Legnano, spara alla compagna e si uccide/ Lei ha provato a scappare dal balcone: è grave

Spara alla compagna e si uccide: tragedia a San Giorgio di Legnano, in provincia di Milano. La donna, una colombiana di 35 anni, si trova in ospedale a Legnano, in condizioni critiche. A suicidarsi il compagno connazionale di 42 anni, che le ha sparato con una pistola e poi si è tolto la vita. Il dramma si è consumato poco prima delle 13 nell’abitazione al terzo piano di una palazzina in via Acquedotto 8, dove vive un’anziana coppia a cui la donna faceva da badante.

Stando a quanto riportato dal Giorno, le prime ricostruzioni riferiscono che la coppia viveva in un appartamento vicino a quello degli anziani. Erano ospitati dalla sorella di lei, il cui marito è una guardia giurata. Nel pomeriggio è scoppiata una lite violenta tra i due colombiani, entrambi regolari. L’uomo in preda all’ira ha scardinato la cassaforte, dove il cognato custodiva legalmente la pistola posseduta per lavoro. Dopo aver preso l’arma, l’ha puntata contro la compagna per spararle all’addome. Poi è scappato nella casa degli anziani e si è barricato dentro.

SAN GIORGIO SU LEGNANO, LA FUGA DELLA DONNA DAL BALCONE

Dopo aver sparato alla compagna ed essersi barricato nell’abitazione della coppia di anziani, il 42enne ha deciso di puntare la pistola contro se stesso, pare alla testa, e togliersi la vita. Come evidenziato dal Giorno, quando si è suicidato nessuno dei due anziani è fortunatamente rimasto ferito. Subito dopo, sono intervenuti sul posto i soccorritori della Croce Bianca di Magenta e i carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pubblico ministero Massimo De Filippo della procura di Busto Arsizio.

La compagna è stata trasportata in codice rosso dall’ambulanza al pronto soccorso. Pare che la donna sia stata operata, ma le sue condizioni rimangono gravissime e in pericolo di vita. La sua prognosi è riservata. Dai particolari raccolti dal Corriere della Sera, il colpo alla compagna è arrivato all’addome mentre lei provava a calarsi sul bancone del piano di sotto per sfuggire alla furia. Un altro proiettile è andato a vuoto. La donna, dunque, è stata soccorsa subito dal vicino del piano inferiore.

