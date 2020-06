San Giovanni, 24 giugno: festa a Firenze, Genova e Torino/ Diretta Rai dalle 3 città

Domani, mercoledì 24 giugno 2020, tre città d’Italia saranno virtualmente (e mediaticamente) collegate fra di loro per celebrare unitamente il loro Santo Patrono, San Giovanni: si tratta di Firenze, Genova e Torino, che per la prima volta condivideranno i festeggiamenti, dando vita al format nazionale “La Notte di San Giovanni”, che sarà trasmesso in diretta tv su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) a partire dalle 21 circa, con la possibilità di seguirlo in streaming su RaiPlay e sulla piattaforma digitale. Come riportato dai principali quotidiani, la scaletta dell’appuntamento prevede l’intervento di numerosi ospiti, che andranno a impreziosire una serata che celebra anche, in un certo senso, il ritorno degli spettacoli en plein air dopo mesi di pandemia: fra gli ospiti, spiccano Luciana Littizzetto, Niccolò Fabi, gli Eugenio in Via di Gioia, Guido Catalano, Suor Cristina, e l’orchestra del Teatro Regio a Torino; Maurizio Lastrico, Pippo Lamberti, Alfa, Vittorio Descalzi e l’orchestra del Teatro Carlo Felice a Genova; Carlo Conti, Irene Grandi, Piefrancesco Favino, Diodato e Zubin Mehta a Firenze.

SAN GIOVANNI: A TORINO DRONI E VIDEOMAPPING

Focus su Torino, dove il tradizionale show notturno dei droni di San Giovanni quest’anno avrà come tematica le fragilità di un essere tecnologico costruito da un altro essere fragile, l’uomo. L’esibizione sarà un autentico omaggio al mondo del cinema, dai grandi classici ai musical, con la celebrazione dei centenari di Federico Fellini e Alberto Sordi. Anche il monumento simbolo del capoluogo piemontese, la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, domani e sino al 20 luglio 2020 diverrà per la prima volta un cinema a cielo aperto, grazie a uno spettacolo di videomapping altamente innovativo, rivolto al grande pubblico e di livello internazionale. Tutti i giorni, dalle 21 alle 23.30, i quattro lati della cupola della Mole si animeranno contemporaneamente con uno spettacolo, della durata di 20 minuti, privo di eguali; un omaggio alla Torino cinematografica, al cinema italiano e alle grandi star internazionali di tutti i tempi, in un montaggio serrato e visionario realizzato da Donato Sansone grazie al supporto tecnico di Iren, sponsor dell’evento.



