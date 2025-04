Il 7 aprile di ogni anno la Chiesa Cattolica ricorda la figura religiosa di San Giovanni Battista de La Salle. Il santo è celebrato per il suo profondo impegno verso i più deboli, in particolare si batté tutta la vita per il diritto all’alfabetizzazione, realizzando diversi trattati pedagogici e fondando numerose strutture per i più giovani. Introdusse il francese ed eliminò il latino nelle scuole da lui fondate per i più poveri.

La vocazione all’insegnamento e una vita dedicata ai più piccoli: i Fratelli delle scuole cristiane

San Giovanni Battista de La Salle nasce il 30 aprile 1651 nella città francese di Reims, figlio di una storica famiglia nobiliare di giuristi. Primo di dieci figli, suo padre aveva già tracciato per lui un futuro simile al suo, ma San Giovanni sente crescere dentro di sé fin dalla più tenera età una profonda vocazione religiosa. Studia, quindi, presso la prestigiosa Università della Sorbona, per poi entrare come seminarista presso l’abbazia di San Sulpizio.

Qui, si distingue dagli altri giovani per il suo grande intelletto e per la sua solerzia, proseguendo i suoi studi teologici presso la Cattedrale di Reims. L’arcivescovo nota ben presto le sue potenzialità e gli affida la responsabilità di fondare diverse strutture scolastiche per i ragazzi più bisognosi. San Giovanni Battista de La Salle si appassiona immediatamente a questo compito, decidendo di abbandonare tutte le altre attività come canonico per dedicarsi completamente alla realizzazione di questo progetto.

Non passa molto tempo prima che il santo si accorga che i ragazzi avevano bisogno sopratutto di docenti che svolgessero il loro lavoro con amore, così decise di istituire un nuovo tipo di figura, ovvero quella di docenti che sceglievano di prendere i voti e di non sposarsi, per dedicare tutta la loro vita all’insegnamento. Nasce così “l’istituto dei Fratelli delle scuole cristiane”, primo di una lunga serie di strutture in tutta il territorio francese in cui venivano formati i bambini delle famiglie più povere.

La creazione dei collegi per gli studenti più bisognosi

San Giovanni Battista de La Salle raggiunge l’apice del suo progetto nel 1705, con la fondazione dell’istituto di Rouen, dove non solo veniva offerta una formazione scolastica ai ragazzi, ma era presente anche un pensionato in cui potevano vivere, allontanandoli dai pericoli della strada. È proprio in questa città che il 7 aprile 1719 San Giovanni Battista de La Salle passa a miglior vita, lasciando una congregazione florida e che riesce a continuare la sua attività anche dopo la sua morte. Per il suo profondo impegno verso il prossimo, viene canonizzato nel 1900 da Papa Leone XIII e nominato Patrono di professori, insegnanti ed educatori.

San Giovanni Battista de La Salle: Protettore degli insegnanti

San Giovanni Battista de La Salle è Patrono degli insegnanti e, nonostante San Giovanni Battista de La Salle non sia patrono di nessuna città specifica, la sua figura religiosa è ancora oggi molto legata a Reims, città che gli ha dato i natali e che ancora oggi ospita una delle più importanti chiese realizzate proprio dal santo.

Reims è una città con più di 180 mila abitanti nella regione Grand Est, ed è conosciuta con il soprannome di “cité des sacres”, ovvero”città delle incoronazioni”, poiché è proprio qui che sono avvenute nel tempo la maggior parte delle incoronazioni dei re francesi. La memoria di San Giovanni Battista de La Salle è particolarmente viva nella comunità locale, poiché è considerato una figura di grande importanza per l’educazione e la formazione cristiana, e ogni anno il 7 aprile vengono svolte diverse celebrazioni in suo onore.

Gli altri Santi del giorno

Il 7 aprile, oltre a San Giovanni Battista de La Salle, la Chiesa ricorda numerosi santi e beati, tra cui: Sant’Aiberto di Crespin, monaco che dedicò la sua vita alla solitudine e alla preghiera; Beato Alessandro Rawlins, sacerdote e martire torturato e ucciso durante il regno di Elisabetta I per la sua fede; San Calliopio, martire ucciso nell’odierna Turchia; Beata Ermentrude, monaca membro dell’entourage di Santa Giuliana.