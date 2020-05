San Giovanni d’Avila/ Video, il 10 maggio si celebra l’uomo delle riforme

Pubblicità

San Giovanni d’Avila è vissuto nel XVI secolo. Durante la sua esistenza collaborò insieme ad altri esponenti di spicco della Chiesa cristiana, tra cui Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila e Francesco Borgia, per una corposa riforma della Chiesa. La sua beatificazione risale agli anni Settanta del secolo scorso, quasi cento anni più tardi rispetto alla beatificazione avvenuta a fine Ottocento. Durante la sua vita San Giovanni d’Avila si distinse soprattutto per il suo spirito missionario e per un’intensa azione apostolica. Nel 2012, Papa Benedetto XVI lo nominò Dottore della Chiesa. Il Santo che la Chiesa festeggia il 10 maggio è noto per essere stato uno scrittore e un mistico, oltre che uno dei più fidati consiglieri di atri Santi della Chiesa, come il già citato Ignazio di Loyola. Nacque nel 1499 presso la località Almodovar del Campo, a sud di Toledo. La sua famiglia era agiata: i genitori vollero che studiasse diritto, ma dopo poco tempo capì che quella non era la sua strada. Rimasto orfano e dopo aver intrapreso gli studi di teologia e filosofia, San Giovanni d’Avila fu ordinato sacerdote all’età di 26 anni. Il vescovo di Siviglia, intuendone le doti di predicatore, lo scelse per diffondere la parola del Signore nella regione dell’Andalusia. Dopo oltre dieci anni di predicazione nella regione spagnola, svolta con enorme successo, il sacerdote fu accusato di eresia da parte del tribunale dell’Inquisizione, salvo poi essere liberato perché prosciolto da ogni accusa nei suoi confronti. Durante il periodo in carcere scrisse numerosi scritti che facevano riferimento alla propria dottrina spirituale. Dopo essere stato scarcerato, San Giovanni d’Avila riprese la propria attività di predicatore nella regione dell’Andalusia, venendo accolto a braccia aperte dalla popolazione che in precedenza aveva convertito al cristianesimo. Negli ultimi 15 anni della sua vita proseguì l’azione apostolica nonostante fosse stato colpito dalla malattia, fino a spegnersi all’età di 70 anni presso la cittadina iberica di Montilla.

Pubblicità

San Giovanni d’Avila, i luoghi dell’infanzia

Non si conoscono né feste né sagre dedicate alla memoria di San Giovanni d’Avila in Italia. Così come non si hanno notizie di eventi collegati alle celebrazioni di San Giovanni d’Avila in Italia in occasione della giornata del 10 maggio, allo stesso modo non si conoscono città italiane che hanno come patrono il Santo festeggiato il giorno 10 maggio. San Giovanni d’Avila era nato in Spagna, presso Almodovar del Campo. Sono due le attrazioni da visitare durante una breve visita alla città natale del Santo: il Museo Palmero e l’Iglesia de la Asuncion. Il museo è l’edificio culturale più importante di Almodovar del Campo, mentre l’Iglesia de la Asuncion rappresenta il punto di riferimento per i fedeli della città. L’edificio religioso si trova in Plaza Constitución e ogni anno attrae numerosi visitatori della comunità autonoma Castiglia-La Mancia.

Gli altri Beati di oggi

Gli altri santi festeggiati dalla Chiesa il 10 maggio insieme a San Giovanni d’Avila. Nella giornata del 10 maggio, oltre a San Giovanni d’Avila, la Chiesa cattolica ricorda: i martiri Sant’Alfio, San Calepodio, San Cirino, San Filadelfo, Santi Epimaco e Gordiano, Santi Quinto e Quarto, i vescovi Sant’Aureliano di Limoges e Sant’Amalario Fortunato di Treviri, San Cataldo di Rachau, gli abati e sacerdoti San Guglielmo di Pontoise, San Frodoino, San Comgall.

Video, la vita di San Giovanni d’Avila





© RIPRODUZIONE RISERVATA