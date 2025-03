Ogni anno, l’8 marzo, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Giovanni di Dio, sacerdote importante vissuto del XVI secolo che lasciò il suo lavoro da tipografo per consacrare la propria vita a Dio. Fu fondatore dell’Ordine dei Fratelli della Misericordia e responsabile dell’apertura di molti ospedali. È Patrono degli infermieri, dei medici, dei librai e dei malati di cuore.

San Giovanni di Dio: dal manicomio alla creazione di ospedali per i poveri

San Giovanni di Dio nacque l’8 marzo 1495 nella città portoghese di Montemor-o-Novo con il nome di Juan Ciudad. Secondo recenti studi, i suoi genitori erano ebrei e furono costretti a fuggire in Spagna. Per questo motivo, all’età di 8 anni, San Giovanni di Dio fu affidato alle cure di Francisco Mayoral, un amministratore del conte di Oropesa, e visse la sua giovinezza in Spagna sotto la sua protezione, secondo la dottrina cristiana.

All’età di 27 anni si arruolò nell’esercito del conte di Oropesa ma, dopo breve tempo, rinunciò alle armi e ritornò alla sua casa natale, dove scoprì da un parente della morte di entrambi i genitori.

San Giovanni di Dio decise così di ritornare in Spagna dove iniziò a lavorare come fattore e, in un secondo momento, si spostò nella città di Gibilterra dove intraprese la professione di libraio. Tornato a Granada, assistette ad una predicazione di San Juan de Ávila e, profondamente colpito, iniziò a gridare, venendo internato in un manicomio.

Durante questo periodo si rese conto delle condizioni terribili in cui vivevano le persone ricoverate, costrette a trascorrere le proprie giornate in stanze malsane, subendo vessazioni e maltrattamenti di ogni tipo.

Fu proprio questa consapevolezza ad indicargli quella che sarebbe stata la sua missione: istituire un ospedale in cui i più poveri e indifesi potessero essere curati con amore.

Tornato libero, San Giovanni di Dio iniziò ad occuparsi dei bisognosi e degli ammalati in una semplice casa fino a quando, per salvare la vita di un giovane che rischiava di annegare nel fiume Genil, non si ammalò di polmonite, venendo a mancare il giorno del suo compleanno, l’8 marzo 1550, a soli 55 anni. Le sue spoglie sono conservate preso la Chiesa dei Minimi a Granada e San Giovanni di Dio è stato canonizzato nel 1690 da Alessandro VIII.

Il Patronato di Granada e di coloro che curano le persone

Proprio per il suo profondo impegno nella cura degli ammalati, il santo è Patrono dei più bisognosi, degli infermieri e delle associazioni di cura, oltre ad essere protettore della città di Granada.

Granada è una città spagnola, capoluogo dell’Andalusia, che ad oggi vanta più di 230 mila abitanti.

Questo centro abitato presenta ancora oggi i segni delle varie dominazioni che si sono susseguite nel corso del tempo e che hanno influenzato inevitabilmente le tradizioni di questi luoghi.

Tra i monumenti più famosi vi è sicuramente l’Alhambra, una struttura suddivisa in tre parti, celebre per i suoi splendidi giardini. Inoltre, camminando per le strade della città, è possibile visitare diversi luoghi di interesse storico e artistico, come il Palazzo di Carlo V e il Palazzo della Madraza, ma anche religioso, come la Cattedrale di Granada e il Monastero di San Girolamo.

Ogni anno il santo viene ricordato con sentite celebrazioni in memoria della sua solerte attività cristiana in aiuto dei malati e dei bisognosi.

Gli altri Santi del giorno

L’8 marzo la Chiesa Cattolica celebra numerosi Santi e Beati, tra cui: San Faustino Miguez, Padre Scolopio; Santo Stefano d’Obazine, Abate; San Veremondo, Abate; San Felice di Dunwich, Vescovo; San Teofilatto di Nicomedia, Vescovo; Sant’ Unfrido di Therouanne, Vescovo; Santi Apollonio e Filemone, Martiri; San Duthac, Vescovo; San Litifredo di Pavia, Vescovo; San Ponzio di Cartagine, Diacono; San Probino di Como, Vescovo; San Senano, Abate; Beato Vincenzo Kadlubek.