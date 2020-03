San Giovanni di Dio/ Video, l’8 marzo si celebra il protettore degli ospedali

San Giovanni di Dio si celebra nel giorno della sua nascita l’8 marzo. Nacque nel 1495 a Montemor-o-Novo in Spagna. Fu il fondatore dell’ordine monastico Fatebenefratelli, missionari il cui scopo vocazionale è l’aiuto agli ammalati in ospedale. Di origine portoghese proveniva da una famiglia estremamente povera, tanto che a soli 8 anni fu affidato ad un sacerdote a Oropesa. Qui visse per circa vent’anni, dedicandosi alla pastorizia. Allo scoppio delle guerre, decise di arruolarsi contro Francesco I e contro i Turchi. A guerra terminata con i soldi guadagnati iniziò a viaggiare per l’Europa, a vivere di lavori occasionali, passando dall’Africa ritornò nella sua Spagna.

San Giovanni di Dio, la guerra contro i dolori

Nel corso degli anni la fede cristiana di San Giovanni di Dio si era consolidata. La guerra con i suoi dolori aveva lasciato il segno. Il suo cuore lo portava all’aiuto e alla cura degli ammalati e dei poveri. Un giorno fu folgorato da una predica fatta dal futuro San Giovanni d’Avila. Da quel momento in poi iniziò ad avere una crisi devastante. Distrusse tutti i suoi beni terreni, si ridusse ad essere povero tra i poveri. Negli spasmi continuava a ripetere la frase: “Fate bene fratelli, a voi stessi”. Dopo un periodo di riposo in ospedale, ritornò cosciente del suo ruolo e dello scopo della sua vita. Si affidò a Giovanni d’Avila, che divenne la sua guida spirituale; fece un pellegrinaggio a Santa Maria de Guadalupe, dove comprese che la strada giusta era formare un ordine religioso per l’assistenza ai poveri, agli indigenti e agli orfani. Di lì a poco si uniranno a lui giovani discepoli, che sposarono la sua idea di chiedere la carità per il supporto degli altri, ma per il proprio beneficio. Da questo momento fino alla sua morte avvenuta l’8 marzo del 1550 si dedicò alla fondazione di ospedali, al recupero di orfani e prostitute. Fu nominato Santo 140 anni dopo. È il Santo patrono insieme a San Camillo de Lellis degli ospedali e degli operatori ospedalieri, come infermieri, medici e ostetriche, ma vista la sua origine anche degli edicolai, librai e delle stamperie.

Cerimonie, feste e gli altri Beati di oggi

La festa patronale dedicata a San Giovanni di Dio è svolta a Troia, una piccola cittadina in provincia di Foggia, a ridosso dell’Appennino Dauno. I giorni precedenti e seguenti l’8 marzo vengono dedicati ai festeggiamenti laici e religiosi. Strade illuminate, bande musicali e spettacoli pirotecnici sono solo alcune delle attrazioni turistiche preparate per celebrare il santo patrono. Nella città si ricorda un miracolo del Santo. Nella città la chiesa dedicato al culto ha un campanile composto da tre campane di diversa misura, ancora oggi funzionante. Nel 1910 un gruppo di minatori troiani si erano trasferiti per lavoro in America. Ad un certo punto sentirono il suono della campana più piccola, uscirono dalla miniera alla ricerca del suono, in quel momento un esplosione fece crollare le parete della caverna. Scamparono così ad una morte certa. Troia è una città di grandi prospettive. I numerosi negozi offrono la possibilità di fare shopping a chiunque. Le strutture ricreative offrono svago a tutte le età. Interessanti sono i parchi e le zone dedicate al relax nel verde. L’8 marzo si festeggiano anche i Santi Santi Apollonio e Filemone, martiri e San Botmaele, Monaco di Baviera.

