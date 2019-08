San Giovanni Maria Viennay/ Si celebra oggi 4 agosto il patrono di Ars

Il 4 agosto la comunità cattolica festeggia sul calendario liturgico San Giovanni Maria Viennay, un santo molto importante per la comunità pastorale in quanto protettore di tutti i sacerdoti. La vita del Santo inizia l’8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, una cittadini poco lontana dal confine svizzero e italiano, nella quiete delle campagne francesi ondulate dalle colline, un luogo all’epoca a meno, ideale per il ristoro dell’anima da parte di uno spirito votato alla preghiera e contemplazione. Le sue origini erano umili e oneste: figlio di contadini non frequenta scuole di livello superiore eppure, per la sua grande vocazione e la sua capacità di assumere responsabilità ecumeniche nelle piccole comunità pastorali della zona, nell’agosto del 1815, a ventinove anni, Giovanni Maria Viennay fu vestito con gli abiti sacerdotali.

Tutto ciò fu reso possibile dall’abate Charles Balley, parroco di Ecully, che credeva fortemente nel ragazzo, nella sua anima votata alla vita ecumenica. Quando Giovanni Maria fu sospeso dagli studi, l’abate pagò personalmente il costo del seminario coronando il sogno del ragazzo di divenire pastore e così fu. Guidò con grande amore, corrisposto dai fedeli della comunità, per quarant’anni la parrocchia di Ars, un piccolo villaggio ancora tra le colline francesi, trascorrendo le giornate in preghiera, nella celebrazione delle liturgie quotidiane, nella confessione dei fedeli, senza mai risparmiarsi, anzi, sempre con la paura di non essere degno sino in fondo di ricoprire l’incarico a lui affidato. Parliamo di un Santo devoto, umile, riverente, ossequioso della guida del Papa, e questa sua sincera attitudine portò ad un’altrettanto devota vita religiosa la maggior parte dei cittadini di Ars, una comunità modello nell’insegnamento del Vangelo e della Bibbia, unita e solidale così come dev’essere una comunità religiosa. In questo il grande merito fu proprio dovuto a San Giovanni Maria Vianney, per questo motivo in particolare voluto nel tempo patrono di tutti i sacerdoti.

San Giovanni Maria Viennay, il patrono di Ars

San Giovanni Maria Viennay è celebrato il 4 agosto, periodo ricco e fertile in tutto il territorio italiano di saghe a lui dedicate perché ricorrenza estiva, durante un periodo ricco di raccolti e opulenze, redisposizione alla socializzazione, quindi ideale per celebrare lo stare assieme anche nel nome del Santo. Tra le tante sagre dedicate a San Giovanni Maria Vianney ricordiamo soprattutto alcune sagre parrocchiali, il santo è celebrato soprattutto in Francia a livello cittadino. Tra queste parrocchie la Parrocchia del S. Curato d’Ars ogni anno celebra una Messa a lui dedicata, molto sentita nel ricordo del suo messaggio ecumenico rivolto sempre alla comunità parrocchiale. Un’altra importante celebrazione è dedicata al Santo grazie al Vicariato di San Giacomo per i Cattolici di lingua ebraica in Israele a Gerusalemme che ricorda con amore la vita umile del Santo, la sua devozione, un messaggio universale accolto dai fedeli. Ovviamente Ars è il cuore delle celebrazioni, patrono della città francese, ricordato ogni anno con un grande pellegrinaggio internazionale.

Gli altri Santi di oggi

Tra i Santi ricordati il 4 agosto non dimentichiamo anche: Sant’ Aristarco, devoto Discepolo di San Paolo; i Martiri e Santi Crescenzione e Giustino; il Martire e Sacerdote Beato Enrico Giuseppe (Henryk Jozef) Krzysztofik; i Martiri Salesiani Beati Giuseppe Batalla Parramon, Giuseppe Rabasa Betanachs ed Egidio Rodicio Rodi; I Santi devoti a Santa Maria della Mercede Beati Egidio da Siviglia e Giovanni della Croce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA