Il 19 marzo è la Festa del papà, ma a quale Santo è legata? Naturalmente a uno dei papà più celebri della Chiesa, San Giuseppe, il padre putativo di Gesù che, nonostante fosse il Figlio di Dio, crebbe con amore insieme alla Madonna. Scopriamo di più sulla sua vita, tramite i Vangeli

San Giuseppe, un uomo buono che accetto il mistero divino dell’Immacolata Concezione

San Giuseppe è una figura molto importante della religione cristiana e il suo culto è secondo solo a quello della Vergine Maria. Purtroppo non si hanno tante notizie sulla sua vita prima che sposasse Maria e diventasse padre putativo di Gesù.

Sembra che discendesse dal re d’Israele David ma per quanto riguarda la genealogia della sua famiglia sono in contrasto anche le versioni dei due evangelisti che ne parlano, Luca e Matteo. Molto invece si parla del suo esempio di uomo retto e timorato di Dio, in particolare di come accettò che la sua sposa avesse concepito in maniera così misteriosa. Dapprima la voleva ripudiare, però in segreto per non recarle danno pubblicamente e poi accolse con infinito amore il neonato come fosse il proprio figlio, impegnandosi ad accudirlo ed educarlo. Giuseppe, il genitore terreno di Gesù, rimase sempre nell’ombra mentre seguiva teneramente la crescita del figlio e amava pudicamente Maria.

I festeggiamenti e le sagre per San Giuseppe

Le ricorrenze legate a San Giuseppe sono numerose e non solo in Italia. A Valencia, per esempio, si festeggia per settimane con balli, canti, sfilate, fuochi d’artificio che si concludono il 19 marzo con un grande falò (Nit del Foc) in cui si bruciano sculture di cartapesta (Falles). La tradizione del Falò di San Giuseppe è presente anche in molte località italiane. Un’altra antica usanza diffusa in diverse zone è quella che viene chiamata Tavola di San Giuseppe e che consiste, secondo le diverse tradizioni, nell’allestire una tavola con abbondanza di cibo di ogni genere da offrire a mendicanti, bisognosi, familiari, amici e tre bambini che rappresentano la Sacra Famiglia.

San Giuseppe è un santo della dottrina cattolica e ortodossa molto venerato; praticamente, esclusa la Val d’Aosta, in ogni regione italiana esiste almeno un comune di cui San Giuseppe ne è il Patrono. Fra i tanti, spiccano La Spezia e, come compatrono, Torino e Venezia; particolare primato spetta alla Sicilia, dove viene festeggiato in ben trentuno paesi. Inoltre è il protettore dei lavoratori (particolarmente dei falegnami) e in quanto padre putativo di Gesù la sua ricorrenza viene naturalmente associata alla Festa del papà.

Gli altri Santi del giorno

Il 19 marzo, tra gli altri Santi e Beati che vengono ricordati ci sono: San Giovanni Abate, Santa Maria della Stella, Beato Marcello Callo, Beato Marco da Montegallo, Beato Giovanni Buralli da Parma, Beato Andrea Gallerani, Beato Isnardo da Chiampo, Beato Narciso Giovanni Turchan, Beata Sibillina