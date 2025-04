Ogni anno, il 12 aprile, la Chiesa celebra la figura di San Giuseppe Moscati, vissuto agli inizi sel Novecento e diventato famoso in tutto il mondo con il soprannome de “il medico dei poveri” per la sua solerte attività di cura nei confronti dei più bisognosi. In sua memoria è stata realizzata anche una miniserie televisiva Rai (con protagonista Beppe Fiorello) intitolata “Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce” basata su testimonianze reali.

San Giuseppe Moscati: la vocazione per una cura degli altri molto speciale

San Giuseppe Moscati nasce il 25 luglio 1880 nella città campana di Benevento in una famiglia facoltosa. Suo padre, in realtà, era originario del Lazio (in particolare della cittadina di Cassino) ed era stato nominato Presidente del Tribunale di Napoli, per questo motivo si era trasferito con moglie e figli quando Giuseppe era solo un bambino.

Fin dalla più tenera età San Giuseppe Moscati si dedica ad opere di cura infatti, ancora giovanissimo, si occupa di suo fratello maggiore, rimasto ferito gravemente durante la sua attività come militare. Proprio in questa occasione il giovane Giuseppe sente nascere dentro di sé la passione per le scienze, tanto da decidere di frequentare la Facoltà di Medicina di Napoli.

Diventato medico, inizia la sua attività presso l’Ospedale degli Incurabili e, in occasione dell’eruzione del Vesuvio nel 1906, San Giuseppe Moscati si trova in prima linea nell’offrire aiuto e parole di conforto ai feriti e agli sfollati, riuscendo a mettere in salvo i pazienti di un piccolo ospedale di Torre del Greco (una delle città maggiormente colpite) prima del crollo dell’edificio.

Cinque anni più tardi il capoluogo campano viene colpito da una terribile epidemia di colera e anche in questa occasione San Giuseppe Moscati non esita a visitare anche i quartieri più poveri e difficili della città per curare tutti gli ammalati. La sua intera esistenza continua tra opere di cura e studi scientifici, utilizzando il proprio studio per accogliere i più poveri, senza chiedere mai nulla in cambio. Purtroppo la sua vita viene stroncata precocemente, infatti il 12 aprile 1927 muore a causa di un infarto fulminante a soli 47 anni. La sua salma viene sepolta in un primo momento presso il cimitero di Poggioreale per poi essere trasferita, custodita in una splendida urna in bronzo opera di Amedeo Garufi, presso la Chiesa del Gesù Nuovo sita nell’omonima piazza.

San Giuseppe Moscati: Patrono degli operatori del 118 grazie a una petizione post Covid

Secondo la tradizione, San Giuseppe Moscati viene rappresentato con indosso il suo camice bianco, simbolo non solo della sua profonda dedizione al ruolo di medico ma anche della purezza della sua anima. Protettore dei medici anatomopatologi, dopo la pandemia di Covid-19 è stato anche riconosciuto patrono degli operatori del 118 (in seguito ad una raccolta di più di 7 mila firme pervenute presso la “Conferenza episcopale italiana e dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti”). Il culto di San Giuseppe Moscati è ancora oggi molto vivo in tutto il territorio campano, e sono numerose le chiese a lui dedicate, oltre a quella del Gesù Nuovo che ospita le sue reliquie, in diversi comuni (Aversa, Serino, Benevento, Caivano,…). In sua memoria è stata realizzata anche una miniserie televisiva Rai (con protagonista Beppe Fiorello) intitolata “Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce” basata su testimonianze reali.

Gli altri Santi del giorno

Il 12 aprile, oltre San Giuseppe Moscati, la Chiesa ricorda anche: San Zeno, Patrono di Verona; Sant’Alferio Abate, fondatore di un monastero a Cava de’ Tirreni in Campania; Beato Pietro Roca Toscas, chierico e martire spagnolo; Santa Vissia di Fermo, vergine e martire uccisa durante la persecuzione dell’imperatore Decio.