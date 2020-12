San Graziano/ Il 18 dicembre si celebra il Patrono della città di Tours

San Graziano si celebra il 18 dicembre come ogni anno. Si tratta del patrono della città di Tours, comune francese situato nella Francia centro-occidentale. Tours è la capitale della storica regione della Turenna ed è stata classificata come città d’arte e di storia, inserita come patrimonio dell’UNESCO nel 2000. Si tratta di una cittadina molto attiva per commerci e industrie ed è un importante centro universitario, grazie alla prestigiosa facoltà di economia. Tra gli edifici religiosi più noti c’è la Cathédrale Saint-Gatien, soprannominata dagli abitanti la Gatienne. La costruzione è iniziata nel XIII secolo per concludersi solo nella metà del XVI secolo. Proprio per questo è una fusione delle diverse le fasi dello stile gotico: dal primitivo al fiorito fino al fiammeggiante. San Graziano è anche ricordato come il protettore di chi è alla ricerca di oggetti smarriti e la sua memoria viene festeggiata non solo con feste e sagre, ma anche con piazze, vie e località che portano il suo nome. A Maser, in provincia di Treviso, per tutto il mese di ottobre si festeggia l’antica sagra di San Graziano all’insegna del buon cibo, della danza e di concerti e letture a tema religioso. Il santo è patrono anche della città di Arona, comune italiano in provincia di Novara, in Piemonte.

San Graziano, la vita del Beato

San Graziano nasce a Roma nel III secolo. La sua figura è così nota poiché è stato il primo vescovo di Tours, cittadina in cui portò il Cristianesimo. Le notizie che si hanno rispetto al santo si conoscono grazie a Gregorio di Tours che nella sua opera, l’Historia Francorum, del VI secolo, racconta che verso la metà del III secolo sette missionari partirono da Roma per portare e diffondere le parole del Vangelo nelle Gallie. Tra i sette c’era San Graziano. Quest’ultimo decide di fermarsi a Tours, in cui predica il cristianesimo. All’inizio l’accoglienza è ostile da parte degli abitanti ma, dopo un primo atteggiamento di chiusura viene accolto da tutti, tanto da rimanere a Tours per cinquant’anni, fondando la diocesi di Tours. Muore nel 307 ca. ed è sepolto in un cimitero cristiano nelle vicinanze della cittadina francese.

Gli altri Beati di oggi

Il 18 dicembre vengono ricordate altre figure illustri, oltre a San Graziano, come la beata Nemesia Valle (1874-1916), religiosa italiana della congregazione delle Suore della carità, proclamata beata da papa Giovanni Paolo II nel 2004; il religioso franco Flavito (VI secolo–618), vissuto come un eremita e venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Pare infatti che egli abbia resuscitato il figlio di Clotario II, re merovingio dei franchi. Infine, si ricorda San Vunibaldo di Heidenheim (701-761), monaco tedesco di origine inglese che fondò un monastero di cui divenne abate.



