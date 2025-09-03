San Gregorio Magno fu un papa la cui opera di conversione fu straordinaria. Evangelizzò il Regno Unito e i barbari e si occupò anche di politica

Il 3 settembre di ogni anno, il calendario cristiano prevede la celebrazione di San Gregorio Magno che insieme a Sant’Ambrogio, San Girolamo e Sant’Agostino, è uno dei quattro più influenti Dottori della Chiesa occidentale e, come Papa Leone I, ha ricevuto il titolo di Grande.

San Gregorio Magno: un grande evangelizzatore, creatore dei canti gregoriani

San Gregorio Magno nasce intorno al 540, a Roma, da una famiglia profondamente credente. Dalla mente profonda e sensibile, è noto per le sue innumerevoli virtù. Il profondo amore per la verità e la giustizia, lo spinge da ragazzo a intraprendere gli studi giuridici. Ottiene negli anni diverse importanti cariche, ma la sua vera vocazione è Dio.

Così dopo la morte del padre, avvenuta nel 572, Gregorio abbandona tutti gli impegni lavorativi per dedicarsi all’esercizio di una ineccepibile vita claustrale sotto la regola benedettina. Donato ai monasteri il suo ricco patrimonio, trasforma l’abitazione sul Celio in un convento dedicato a Sant’Andrea. La clausura e la vita ascetica presso la nuova dimora, però, hanno una breve durata. Nel 579, Papa Pelagio II lo invia a Costantinopoli come suo rappresentante, con lo scopo di educare i popoli al Vangelo e al vero progresso.

Attraverso i suoi scritti, San Gregorio Magno riesce a conquistare le popolazioni avvicinandole alla fede e alla morale cristiana. Lo stile delle lettere, dei moniti e delle ordinazioni è molto apprezzato per la scelta degli argomenti sempre attuali e trattati in modo magistrale ma anche perché confidenziali e di facile comprensione.

Sei anni dopo, il Pontefice lo richiama nella capitale attaccata dai nemici, Longobardi e Visigoti, conferendogli l’incarico di consigliere più ascoltato. Esperto in questioni giuridiche e in affari di Stato complicati, San Gregorio provvede a difendere Roma dai nemici e diverse regioni d’Italia minacciate dalla guerra, mandando specifiche istruzioni agli ufficiali dell’esercito che fino ad allora erano sprovvisti di direttive e abbandonati a se stessi dal governo centrale.

Nel 590, diviene Papa. Durante il suo pontificato, oltre alla predicazione della parola di Dio, stabilisce delle norme canoniche invitando monaci e clero ad osservarle diligentemente. A San Gregorio Magno si devono anche la conversione degli Anglosassoni per mezzo di Sant’Agostino di Canterbury e la riorganizzazione del ricco patrimonio della Chiesa, amministrato in modo tale da essere fruttuoso per le necessità del clero, per il mantenimento dei monasteri e dei poveri.

Muore nel 604, addormentandosi nella grazia del Signore, lasciando insegnamenti preziosi custoditi negli scritti quali Commento al Cantico dei Cantici, Regula pastoralis, Dialoghi (in 4 libri), oltre all’introduzione del canto gregoriano.

Presso la Basilica di San Pietro si trova il dipinto “Messa di San Gregorio” firmato da Andrea Sacchi, pittore italiano del XVII secolo, che rappresenta uno degli episodi realmente accaduti più emblematici della vita del Santo. Il Pontefice viene raffigurato mentre, durante la celebrazione eucaristica, mostra all’autorità imperiale di Costantinopoli (giunta per ottenere la restituzione delle reliquie di San Pietro) il miracolo della brandea, un panno con cui sono state avvolte alcune ossa del martire.

Gregorio lo pizzica con uno stiletto e mostra alla folla il miracolo: dalla stoffa fuoriesce del sangue. Il fenomeno, avvenuto in un momento di possibile crisi diplomatica, rivela l’abilità del grande Papa nell’affermare il potere spirituale della Chiesa. Da qui deriva il culto delle reliquie.

I Patronati di San Gregorio Magno

San Gregorio Magno si festeggia in molte località dello Stivale, tra cui Valdobbiadene, Manduria, Vizzini e San Gregorio di Catania. In quest’ultima città, l’evento si svolge con un corteo storico caratterizzato da una sfilata in costume e una giostra cavalleresca, ossia una gara sportiva di tipo equestre.

Gli altri Santi del giorno

Il 3 settembre la Chiesa ricorda anche San Marino diacono e anacoreta, Santa Febe, Sant’Aigulfo di Lerins abate e Beato Guala di Brescia vescovo.