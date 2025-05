Il 25 maggio di ogni anno si celebra San Gregorio VII Papa, strenuo riformatore della Chiesa. Fu una delle figure più importanti del XI secolo, perché combatté la corruzione e affermò una gerarchia più severa, con i pieni poteri al pontefice. Fu destituito da Enrico IV ed esiliato nella città di Salerno.

La Riforma gregoriana: il Papa come capo assoluto della Chiesa, sopra l’Imperatore

Non ci sono notizie certe riguardanti la nascita di San Gregorio VII, ma secondo la tradizione sarebbe nato nella cittadina di Sovana, in Maremma, intorno al 1015 con il nome di Ildebrando, date le origini probabilmente germaniche della sua famiglia.

Secondo le poche fonti giunte fino a noi, avrebbe avuto umili origini, infatti suo padre sarebbe stato un falegname (così da creare un parallelismo con la storia di Gesù Cristo) e sarebbe cresciuto in un periodo molto difficile per la Chiesa, caratterizzato da una profonda crisi morale a causa delle pratiche di simonia (ovvero la compravendita delle cariche ecclesiastiche) e di concubinato (cioè di sacerdoti che non rispettavano il voto di castità).

Ildebrando fu inviato a studiare a Roma ed entrò ancora giovanissimo nell’Ordine Benedettino. Nel 1049 fu scelto da Papa Leone IX come suo segretario personale e, il 22 aprile 1073 venne eletto Papa con il consenso generale di tutti i fedeli.

Amatissimo dal popolo, San Gregorio VII si dedicò per tutta la sua vita alla riforma della Chiesa, affrontando non pochi ostacoli, tra cui in particolare l’opposizione dell’Imperatore Enrico IV.

Nel 1075 scrisse, inoltre, il famoso “Dictatus Papae”, che consisteva in una raccolta di 27 volumi in cui esplicitava ogni specifico potere del pontefice. Fatto prigioniero da Enrico IV, venne liberato durante l’assedio di Roma e, il 25 maggio 1085 venne a mancare a Salerno, pronunciando una frase che è entrata nella storia: “Ho amato la giustizia e odiato l’iniquità, per questo muoio in esilio”.

Quella che è conosciuta come la “Riforma Gregoriana” ha segnato per sempre le sorti della Chiesa, riaffermando il potere spirituale del pontefice al di sopra dell’imperatore e trasformando la struttura organizzativa ecclesiastica da orizzontale a verticale, con il Papa al vertice.

San Gregorio VII, compatrono della città di Salerno

San Gregorio VII Papa è ancora oggi particolarmente legato alla città di Salerno, dove è possibile visitare un santuario a lui dedicato e di cui è compatrono.

Salerno è un capoluogo di provincia campano con più di 125 mila abitanti situato nella splendida area tra la costiera amalfitana e la piana del Sele.

Qui, camminando tra le sue strade, è possibile visitare numerosi luoghi di interesse storico, civile e religioso, tra cui proprio la chiesa di San Gregorio, un ex edificio di culto che ad oggi ospita il Museo virtuale della scuola medica salernitana. Sempre a Salerno, sono custodite le spoglie di San Gregorio VII Papa e ogni anno, il 25 maggio, si tengono numerose celebrazioni in suo onore. Oltre alle tradizionali messe, in occasione del 950° anniversario dalla sua ascesa a pontefice la diocesi ha organizzato un evento di rilievo intitolato “Gregorio VII nell’Europa del Medioevo” a cui è seguita la mostra “Ego Gregorius Papa”.

Inoltre, San Gregorio VII Papa viene celebrato anche durante la festa patronale di San Matteo, il 21 settembre, con la processione dei simulacri dei compatroni della città.

Gli altri Santi del giorno

Il 25 maggio, oltre a San Gregorio VII Papa, la Chiesa Cattolica celebra anche: San Beda il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa; Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine; Santa Maddalena Sofia Barat, vergine; San Cristoforo Magallanes Jara, martire Messicano; Sant’Aldelmo, abate e vescovo; San Dionigi di Milano, vescovo; San Zanobi, vescovo di Firenze; Sant’Agostino Caloca Cortes, sacerdote e martire.