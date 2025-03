Tutti gli anni, il 31 marzo, la Chiesa celebra San Guido di Pomposa abate, monaco vissuto a cavallo dell’XI secolo che fece grande il monastero di Pomposa, presso Ferrara, favorendo anche gli studi in tema di musica liturgica. Sotto la sua guida infatti c’era Guido d’Arezzo, l’inventore del pentagramma.

San Guido di Pomposa abate: una spiritualità concreta

Monaco benedettino pio e di grande cultura, vissuto tra il decimo e l’undicesimo secolo, San Guido di Pomposa nasce a Casamari (Ravenna) da una nobile famiglia. Noto per aver ricoperto il ruolo di abate presso il monastero di Pomposa, fin da piccolo mostra una profonda spiritualità e grande devozione a Dio. Ricevuta un’educazione esemplare e giunto ormai in età da matrimonio, i genitori gli presentano una sposa ma i progetti di Guido sono ben diversi, così vende i propri averi dando il ricavato ai poveri, indossa l’abito dei penitenti e si mette in viaggio verso Roma dove riceve la tonsura per iniziare il pellegrinaggio in Terra Santa.

Tuttavia, è costretto ad abbandonare l’idea per recarsi presso l’abbazia di Pomposa, vicino Ferrara, dove apprende la disciplina della vita comunitaria e vive per qualche tempo come eremita sotto la guida dell’abate Martino. Ritenuto da quest’ultimo pronto per nuovi incarichi, viene messo prima alla conduzione dell’abbazia di S. Severo e poi rimandato nuovamente a Pomposa, a seguito della morte del suo successore Giovanni.

Qui si concentra nella direzione spirituale della comunità, insegnando le Sacre Scritture. Purtroppo, in questi anni, non gode dei favori dell’arcivescovo di Ravenna, Eriberto, deciso a far chiudere il monastero. Preoccupato per il destino della sua comunità, Guido prega e digiuna per tre giorni. Quando l’arcivescovo arriva alle porte del monastero, viene accolto dall’abate con umiltà e cortesia, caratteristiche che colpiscono profondamente l’uomo che da quel momento gli assicura solo protezione.

Un altro personaggio che crea scompiglio nella vita di Guido è l’imperatore Enrico III, il quale arrivato in Italia desidera fare la sua conoscenza, avendo sentito parlare tanto della sua santità. Recatosi con riluttanza a Borgo S. Donino (l’odierna Fidenza), nei pressi di Parma, l’abate si ammala gravemente, morendo dopo tre giorni il 31 marzo 1046. Il corpo riposa nella chiesa di S. Giovanni Battista a Spira, oggi titolata in suo onore. Le sue reliquie (un osso di tibia) sono contenute in uno scrigno realizzato dall’orafo di Würzburg, Michael Amberg e dalla moglie Fides.

Feste e sagre dedicate San Guido di Pomposa abate

San Guido di Pomposa Abate è ricordato per la sua umiltà e alcuni miracoli post-mortem come la straordinaria capacità di liberare i posseduti e di guarire gli infermi. Il suo culto si estende in tutta Europa, specialmente in Germania, dove viene festeggiato ogni anno con una messa solenne e una processione in cui i fedeli rammendano il suo esempio di vita votata a Dio e al servizio della comunità, inginocchiandosi davanti alle reliquie.

Gli altri Santi del giorno

Il 31 marzo la Chiesa ricorda anche San Beniamino martire, Santa Balbina di Roma, Sant’Agilulfo vescovo e i beati Bonaventura da Forlì, Cristoforo Robinson, Giovanna di Tolosa e Natalia Tulasiewicz.