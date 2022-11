San Leonardo/ Oggi, 6 novembre si celebra il Patrono di Ischia

San Leonardo si celebra il 6 di novembre come ogni anno. Si ricorda in diversi comuni italiani di cui è Patrono tra i quali Serramanna, Mongiuffi Melia, Ischia, Partinico, Mascali, Calangianus, Villanova Monteleone e tanti altri. La frazione di San Leonardo di Badia celebra la festa con una memorabile cavalcata con cavalieri professionisti. Anche gli abitanti in sella ai loro cavalli si mischiano perfettamente a carri creati per l’occasione e bande di musicisti. Le celebrazioni liturgiche che ricordano la vita di San Leonardo vengono presiedute da vescovi e cariche ecclesiastiche importanti.

Anche tra i fedeli si respira una forte devozione al Santo e si attende la festa tutto l’anno per poi ritrovarsi insieme nelle strade della città. Oggi è diventata una festa ideata ad hoc per i bambini dove non possono mancare giochi e divertimenti per i più piccoli.

San Leonardo, la sua vita

San Leonardo nacque nelle Gallie intorno al 496 da una famiglia molto importante di quell’epoca discendente da Clodoveo il re dei Franchi. Leonardo dimostrò sin dalla giovane età un grande interesse per la religione cristiana cominciando a frequentare la scuola di San Remigio. Da qui in poi cominciarono le sue lotte per il bene e cioè le visite ai malati, il supporto ai poveri e la liberazione dei carcerati in modo ingiusto. Di particolare importanza è l’aiuto dato alla sposa del re Teodoberto alla conclusione felice del suo parto. Il sovrano gli offrì una parte della foresta di Pauvain nel Limosino dove San Leonardo fece costruire nel tempo un monastero. Morì nel 559 dopo una vita di sacrifici e penitenze per aiutare i più bisognosi. Le sue opere di carità in vita furono tante ed in particolare si fa riferimento a tutti i prigionieri di guerra liberati dal santo durante la carriera militare. La sua forza e determinazione aumentarono sempre di più fino alla totale vicinanza con la parola di Dio.

In ambito artistico viene raffigurato con le catene per evidenziare la protezione offerta ai carcerati che incontrò sul suo cammino. Viene invocato dai fedeli non solo per ottenere la liberazione da malattie e reclusione ma anche per tutte le problematiche che attengono ai bambini a al parto. Il suo culto si è diffuso negli ultimi anni anche in Sicilia dove vengono organizzate numerose manifestazioni nel giorno a lui dedicato. In Belgio è stato nominato protettore dei minatori che operano nel bacino minerario di Liegi. La santità di Leonardo viene riconosciuta dai fedeli grazie ai diversi miracoli che sono stati ottenuti tramite la sua intercessione.

Gli altri Santi di oggi

Oltre a San Leonardo il 6 novembre si ricorda San Paolo, San Melanio, Sant’Iltuto, San Vinnoco, San Severo di Barcellona, Santa Beatrice di Olive, Sant’Emiliano, San Felice di Genova, San Protasio di Losanna e San Teobaldo di Dorat. Tra i beati si onora Beata Cristina di Stommeln, mistica.

