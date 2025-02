Ogni anno, il 20 febbraio, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di San Leone di Catania, vescovo della città vissuto nell’VIII secolo e conosciuto anche con l’appellativo di “Meraviglioso”, per i numerosi miracoli da lui compiuti nella guarigione dei malati. Fu strenuo oppositore dell’iconoclastia bizantina e per questo fu arrestato ed esiliato. È Patrono di Sinagra, considerata la Perla dei Nebrodi.

Un benedettino di Ravenna a Reggio Calabria che divenne vescovo di Catania

San Leone Vescovo nacque nella città di Ravenna nel 720 e fin da piccolo sentì nel suo cuore la vocazione religiosa, tanto che, quando aveva solamente 2 anni, sua madre lo trovò mentre pregava in ginocchio il Signore.

Arrivato in giovane età, prese gli ordini presso l’ordine dei Benedettini e fu trasferito a Reggio Calabria, dove dedicò le sue giornate alla preghiera e alla cura dei più bisognosi, fino a quando non fu trasferito a Catania, dove fu eletto vescovo.

Secondo quanto riporta la tradizione, gli abitanti della città siciliana avrebbero fatto un sogno in merito a questo evento, nel quale un angelo avrebbe annunciato che il prossimo vescovo della città sarebbe stato un monaco di Reggio Calabria di nome Leone.

In un primo primo momento il santo rifiutò la nomina, ma alla fine decise di ubbidire e di ricoprire questo ruolo.

Per i cristiani erano anni difficili, durante i quali l’imperatore bizantino aveva bandito le immagini sacre, pena la morte. San Leone decise di combattere per la sua fede e questa scelta lo costrinse a fuggire nella campagna siciliana, per evitare la prigionia. Solo a distanza di molti anni poté tornare a Catania, dove fu accolto dai fedeli con gioia e profondo affetto.

I miracoli di San Leone di Catania detto, per questo, il Meraviglioso

Secondo la tradizione, San Leone di Catania compì numerosi miracoli, tanto che il popolo gli conferì il soprannome di “Meraviglioso”.

Tra gli episodi più celebri, vi è quella della sconfitta dello stregone Eliodoro: quest’ultimo, invidioso della nomina di San Leone, avrebbe colpito la città con alcuni sortilegi malvagi, ma il santo decise di affrontarlo pubblicamente e lo incenerì.

San Leone vescovo morì nel 787 a Catania e, durante i suoi funerali, una donna che era da lungo tempo malata guarì miracolosamente semplicemente toccando il suo feretro.

Inoltre, nel luogo in cui il santo aveva scavato nel terreno con le sue mani prima di morire, comparve una sorgente d’acqua cristallina.

Per questo motivo, il culto di San Leone vescovo è ancora oggi molto vivo in tutta la Sicilia, in particolare nella zona di Catania e Messina, dove ogni anno i fedeli si riuniscono in pellegrinaggio e preghiera.

I Patronati in Sicilia di San Leone di Catania: Longi e Sinagra

Tra i vari comuni che ricordano il santo, vi è quello di Longi, un piccolo paese di poco più di mille abitanti della provincia di Messina, che San Leone vescovo protesse da una frana alla fine del XIX secolo.

Inoltre, San Leone è patrono della cittadina di Sinagra, anche conosciuta con il nome di “Perla dei Nebrodi”, comune di circa 2400 abitanti della provincia di Messina, posizionato sulla fiumara e ricco di paesaggi naturali stupefacenti, dove è possibile visitare la Chiesa dedicata proprio al santo.

Ogni anno i fedeli prendono parte alla celebrazione religiosa in memoria del loro patrono, a cui seguono la processione delle statua del santo e una serie di eventi ludici e gastronomici che intrattengono curiosi e fedeli.

Gli altri Santi del giorno

Il 20 febbraio, oltre a San Leone di Catania, la Chiesa Cattolica celebra numerosi santi e beati, tra cui: Santa Giacinta Marto, veggente di Fatima; Sant’Eleuterio di Tournai, vescovo francese; Beata Giulia Rodzinska, suora domenica che fu torturata nel campo di concentramento di Stutthof dove curò i malati di tifo, per poi trovare la morte; Sant’Eucherio di Orleans, vescovo francese autore di numerosi miracoli.