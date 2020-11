San Leone I Magno/ Video, il 10 novembre si ricorda il Pontefice

San Leone I Magno si celebra oggi 10 novembre 2020. Viene anche ricordato anche con il nome Leone Magno è nato in Toscana nel 390 e morto mentre indossava le vesti di Santo Padre a Roma il 10 novembre 461. Ricordato come il 45° vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica. Venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa. Non si conosce l’esattezza del paese che gli ha dato i natali ne tanto meno si sa con certezza la sua data di nascita. Alcuni annali lo riconoscono come cittadino della villa di San Leo. Crebbe con suo padre conosciuto con il nome di Quintianus. Sotto il pontificato di Celestino I divenne diacono della Chiesa Romana e rimase in questo ufficio fino alla morte del papa Sisto III. In questo periodo comunque non era per niente sconosciuto anzi la sua fama superava ogni aspettativa. Importante fu la sua opera diplomatica che aiutò a portare pace in una disputa tra Flavio Ezio, comandante militare, e Cecina Decio Aginazio Albino, prefetto del pretorio. Il 19 agosto 440 dopo la morte si papa Sisto III fu nomitato Santo Padre e guidò la Chiesa per oltre 20 anni.

San Leone I Magno, gli anni del pontificato

Durante gli anni di pontificato di San Leone I Magno è riuscito a diffondere un pensiero rivolto a sostenere l’unità della Chiesa che in quel periodo doveva affrontare le rotture causate da apostasia ed eresia degli stessi prelati in varie congregazioni nel mondo conosciuto. Nel 452 il Santo Padre fu protagonista di una delle storie più conosciute a suo riguardo. Leone Magno affrontò uno degli Unni più feroci mai conosciuti, il temibile Attila. Armato solo della sua inseparabile croce papale andò incontro al condottiero degli Unni sulle sponde del Mincio, nel mantovese. Da quell’incontro Attila abbandonò miracolosamente il territorio Italiano senza farvi più ritorno. Leone venne consacrato il 29 settembre 440 e da allora fu veramente un condottiero di Dio. Alla sua morte fu chiamato Leone Magno. Il Grande.

Gli altri Beati di oggi

Viene ricordato il 10 Novembre e in questo giorno insieme a lui viene ricordato Sant’Adelelemo, Sant’Andrea Avellino, San Baudolino, Santa Ninfa e San Trifone, e tanti altri.

