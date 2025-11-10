San Leone Magno è un pontefice che si distinse per la sua forza nell'essere un costruttore di pace: fu lui a fermare l'invasione di Attila

San Leone Magno, il Papa che difese la fede e l’unità della Chiesa

Tutti gli anni, il 10 novembre, la Chiesa celebra San Leone Magno. Leone nacque nel V secolo in Toscana, in un periodo dove l’impero dei Cesari stava pian piano dissolvendosi e il cristianesimo si diffondeva in tutta Europa.

Studiò a Roma, mostrando un ingegno e una intelligenza certamente non comuni e, per la sua dottrina e il suo zelo, fu ben presto notato dal pontefice Celestino I, che difatti lo nomina arcidiacono.

Anche Cassiano lo stimava, tanto da dedicargli degli scritti sull’Incarnazione , descrivendolo come “decoro e splendore della Chiesa romana”.

Mentre è in Francia, nel 440, per dirimere una contesa, muore Sisto III e il clero, all’unanimità, lo elegge nuovo papa. Leone torna dalle Gallie e accetta con umiltà l’incarico, esercitandolo in maniera così mirabile da meritarsi il soprannome di “Grande”: si occupò di tutto, dell’istruzione del suo popolo, della santificazione dei componenti del clero e della costruzione di nuove chiese, anche grazie all’aiuto di famiglie cristiane benestanti.

Leone intraprese una lotta ferrea contro gli eretici, in particolare i Manichei ed Eutiche, il quale con la sua negazione dell’incarnazione rischiava di minare le fondamenta stesse della Chiesa.

Durante il Concilio di Calcedonia, al quale parteciparono circa 630 vescovi, Leone condannò ufficialmente queste eresie, anche grazie alla straordinaria lettera di San Flaviano, considerata un monumento al dogma dell’incarnazione.

San Leone Magno, il pontefice che fermò Attila e guidò Roma con la parola e la fede

Leone salvò Roma da due invasioni, prima fra tutti quella degli Unni di Attila: quando anche gli eserciti si rivelarono impotenti, il pontefice raggiunse le rive del Mincio e portò il tiranno a indietreggiare, come farà poi anche con il vandalo Genserico. Le armi di Leone erano la dolcezza, la carità e l’umiltà, davanti alle quali anche il più acerrimo nemico si ammansiva.

Il suo pontificato durò 21 anni: Leone il Grande morì nel 461 e le sue spoglie si trovano oggi nella Cappella della Madonna della Colonna nella Basilica di San Pietro.

I festeggiamenti per San Leone Magno e il patronato di Sperlonga

Metaponto festeggia San Leone Magno ad agosto, con tanto di pellegrinaggio alla volta della chiesa parrocchiale, celebrazione liturgica, rievocazione storica dell’incontro tra Leone e Attila e traversata in mare, in ricordo dell’arrivo dei monaci bizantini sulle coste metapontine.

A Bernarda, sempre in Basilicata, i festeggiamenti con tanto di messa, processione e fuochi d’artificio, comprendono anche le celebrazioni della Dedicazione della Basilica Lateranense.

San Leone Magno è ricordato anche a Ordona, in provincia di Foggia, Caserta e Castellana Grotte, dove le luminarie fanno da cornice alle celebrazioni, con la processione che sfila tra balconi decorati con drappi e l’immancabile spettacolo pirotecnico.

San Leone Magno è patrono di Sperlonga, dove la festa avviene in concomitanza con quella per San Rocco a settembre: anche in questo caso non manca la processione con la reliquia del santo, l’esposizone ai fedeli della Statua, il Santo Rosario, la messa e i fuochi d’artifico a concludere i giorni di festa.

Sperlonga è uno dei più celebri borghi costieri del Lazio, antica meta vacanziera anche dell’imperatore romano Tiberio, che qui risiedeva in una sontuosa domus situata all’ombra del monte Ciannito. Ancora oggi possono vedersi i resti di questa dimora, in particolare le piscine tra loro comunicanti e le sculture della nave di Ulisse e di Scilla ritrovate in una grotta e oggi esposte al Museo Archeologico di Sperlonga.

Passeggiando per le candide case bianche del centro storico si incontra la Chiesa di Santa Maria del 1135, all’interno della quale si trova una statua in legno di San Leone Magno; raggiungendo il mare, invece, si scorgono le torri costiere del XVI secolo, in particolare Torre Maggiore, Torre del Nibbio inglobata nel Palazzo Baronale e Torre di Capovento.

Gli altri Santi del giorno

Il 10 novembre si ricordano anche Sant’Elaeth, San Giusto di Canterbury, Santa Ninfa, Sant’Olga dell’Alaska, San Probo di Ravenna, San Tiberio, Beata Odette Prévost e Sant’ Andrea Avellino.