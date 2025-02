San Marino Song Contest 2025: tutti gli artisti in gara e ben 14 italiani

Dopo l’ufficializzazione di Lucio Corsi come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, in seguito alla rinuncia di Olly dopo la vittoria al Festival di Sanremo, c’è ora da sciogliere il nodo San Marino. Anche la Repubblica prenderà parte alla competizione canora europea e, come ogni anno, sono tanti i cantanti pronti a candidarsi per rappresentarla. Quest’anno sono ben 20 gli artisti in lizza, come comunicato dall’Ufficio Stampa Rai, e si contenderanno la vittoria nella serata del San Marino Song Contest 2025 in programma il prossimo 8 marzo.

Ma chi sono i 20 cantanti in gara? Tantissimi gli artisti della canzone italiana, come Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta, Pierdavide Carone, Silvia Salemi e Luisa Corna, oltre a Gabry Ponte che gareggerà con il brano tormentone Tutta l’Italia che ha fatto da jingle ufficiale a Sanremo 2025. Tra gli italiani troviamo anche Vincenzo Capua, Elasi, Haymara, Questo e quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli. In lizza da tutta Europa anche Besa (Albania), CuRLi (Svezia), KiNG FOO (Slovenia), Paco (San Marino), Angy Sciacqua (Belgio) e Teslenko (Ucraina).

San Marino Song Contest 2025: tutti i dettagli della serata evento

San Marino Song Contest 2025 rappresenta dunque la perfetta vetrina per diversi cantanti, per mettersi in mostra, proporre le proprie canzoni e concedersi l’opportunità di vincere la gara e candidarsi con San Marino all’Eurovision Song Contest. Ma chi rappresenterà la Repubblica e volerà a Basilea per la competizione europea, in programma dal 13 al 17 maggio? Un ruolo da protagonista potrebbe ritagliarselo Gabry Ponte, che con Tutta l’Italia sta dominando le classifiche, ma occhio a possibili altri candidati.

San Marino Song Contest 2025 è in programma il prossimo 8 marzo e sarà condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti. Tra gli ospiti speciali di questa serata evento troviamo Cristiano Malgioglio, reduce dall’esperienza a Sanremo 2025 in qualità di co-conduttore, ma anche La Rappresentante di Lista e Senhit. In giuria, per decretare il brano vincitore, troviamo invece Luca De Gennaro, Roberto Sergio, Federica Gentile, Mario Andrea Ettorre ed

Ema Stokholma.