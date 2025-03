Diretta San Marino Song Contest 2025, come vedere la finale in streaming video e tv? Tutte le informazioni

San Marino sogna in grande e per eleggere l’artista che la rappresenterà al prossimo Eurovisione Song Contest 2025 ha apportato delle significative modifiche alla sua storica kermesse Una voce per San Marino a partire dal titolo cambiato in San Marino Song Contest 2025. Flora Canto e Francesco Facchinetti sono i conduttori dell’evento che vede ben 20 cantanti in gara, tra singoli e band, mettersi in gioco. Il vincitore rappresenterà la Repubblica Sanmarinese all’ESC 2025. La domanda che in molti si fanno, tuttavia, è come vedere in diretta la finale di San Marino Song Contest 2025.

King Foo, chi sono? Con The Edge of the world al San Marino Song Contest/ Dalla Slovenia al mercato inglese

È possibile seguire la finale San Marino Song Contest 2025 sabato 8 marzo 2025 a partire dalle 20.30 in diretta tv e radio su San Marino RTV oppure su Radio San Marino. Tuttavia, novità di quest’anno, è disponibile anche su Rai Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su Raiplay e Raiplay Sound.

"Mi vuoi sposare?", testo e significato canzone Pierdavide Carone, San Marino Song Contest/ Vincerà? Le quote

Dopo la messa in onda, inoltre, così come avviene per tutta l’offerta RaiPaly, la finale del San Marino Song Contest 2025 rimarrà disponibile e sempre consultabile on demand. E non è tutto perché la kermesse canora quest’anno avrà anche una ribalta internazionale grazie alla trasmissione in Eurovisione e la ritrasmissione in tutti i cinque concorrenti dall’America all’Asia passando per il Sud Africa e l’Australia.

Dove vedere in streaming video finale San Marino Song Contest 2025: link e novità

Dove vedere in diretta streaming video finale San Marino 2025? Scendendo nel dettaglio è possibile seguire l’attesissima puntata conclusiva del festival di San Marino 2025 in diretta streaming su Raiplay in due versioni una su Raiplay con il commento di Flora Canto e Francesco Facchinetti mentre su Raiplay Sound il commento è affidato ai conduttori di Rai Radio 2.

Chi è Marco Carta, canzone "Solo fantasia" al San Marino Song Contest 2025/ Sarà il vincitore?

Ed infine è possibile anche seguire la conferenza sul canale Raiplay2. L’offerta on demand, infine disponibile a questo link: includerà la puntata integrale finale, la conferenza stampa successiva e clip esclusive (interviste, backstage ed esibizioni). E tra i cantanti finalisti del San Marino song contest 2025 ci sono moltissime stelle del panorama italiano da Gabry Ponte, favorito alla vittoria a Silvia Salemi, passando per Luisa Corna, Pierdavide Carone e Bianca Atzei ma anche artiste provenienti da 6 Paesi.